W Katowicach dyskutowano o wszystkich kierunkach transformacji

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach stało się europejską stolicą zrównoważonego transportu i nowoczesnych technologii. Tegoroczna edycja Kongresu Nowej Mobilności, zbiegająca się z jubileuszem 10-lecia Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, odbyła się pod hasłem „Wszystkie kierunki transformacji”. Przez trzy dni Katowice były sercem rozmów o kierunkach transformacji – od nowej mobilności, przez technologie, aż po przyszłość regionu.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach stało się europejską stolicą zrównoważonego transportu i nowoczesnych technologii. Tegoroczna edycja Kongresu Nowej Mobilności, zbiegająca się z jubileuszem 10-lecia Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, odbyła się pod hasłem „Wszystkie kierunki transformacji”. Przez trzy dni Katowice były sercem rozmów o kierunkach transformacji – od nowej mobilności, przez technologie, aż po przyszłość regionu.

Katowice – jako serce regionu przechodzącego głęboką metamorfozę gospodarczo-energetyczną – po raz kolejny udowodniły, że są idealnym miejscem do debaty nad przyszłością europejskiego biznesu, przemysłu i ekologii.

Podczas Kongresu Nowej Mobilności w debatach wzięło udział ponad 500 ekspertów z całego świata, którzy poprowadzili ponad 250 sesji na 12 równoległych scenach dyskutując nad przyszłością transportu, infrastruktury, energetyki i urbanistyki . Do Katowic przyjechali menedżerowie, naukowcy i politycy. Swoje reprezentacje miało ponad 100 samorządów, 30 wyższych uczelni oraz 10 ministerstw i unijnych agencji. Na scenach występowali kluczowi decydenci unijni, inwestorzy i liderzy globalnych rynków motoryzacyjnych i technologicznych. Kongres zgromadził tysiące uczestników, którzy byli ciekawi tego, jak będzie wyglądał transport przyszłości.

Milion samochodów elektrycznych do 2035 roku

Tegoroczna edycja, rozszerzyła dotychczasową perspektywę elektromobilności o kluczowe segmenty gospodarki, przemysłu oraz bezpieczeństwa technologicznego.

- Kongres Nowej Mobilności jest po to, by urbanista porozmawiał z producentem samochodu, żeby architekt zamienił słowo z energetykiem, żeby wzajemnie się spotkać, porozmawiać i bardzo możliwe, że wykreować nowe projekty. To kolejny kongres i ja już mam to sprawdzone w praktyce, że mnóstwo ciekawych projektów się zaczyna tutaj - na KNM - mówił Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, organizatora Kongresu.

Program KNM 2026 podzielono na osiem kompleksowych ścieżek, które wyznaczyły kierunki debat nad globalną gospodarką. Tematami debat i dyskusji były m.in.: elektryczna, autonomiczna i połączona mobilność na lądzie, wodzie oraz w powietrzu, OZE, magazyny energii, rozwój infrastruktury ładowania, elektromobilność wodorowa, sektor bateryjny, sprawiedliwość klimatyczna, cyberodporność, sektor kosmiczny.

Kongres Nowej Mobilności, który odbył się w dniach 23–25 września 2026 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, zakończył się ogłoszeniem przełomowego, narodowego celu: osiągnięcia miliona polskich samochodów elektrycznych na drogach do 2035 roku.

W Katowicach rozmawiano m.in. o rozwoju dla transformacji, suwerenności technologicznej, dyskutowano też o miastach - ale tych bardziej dostępnych, przyjaznych i odpornych. Nie zapomniano o kwestii energii, infrastruktury, inwestycji, klimacie, bezpieczeństwie, architekturze czy technologii. Pytano o to, jak budować przyszłość polskiego przemysłu, jaka ma być przyszłość gospodarcza Polski i jak wzmocnić jej pozycję w europejskim łańcuchu wartości branży automotive.

Sporo miejsca podczas kongresu poświęcono strategii Kompas 2035, która wyznacza strategiczny kierunek rozwoju sektora motoryzacyjnego - kluczowego obszaru polskiej gospodarki. To plan transformacji w kierunku technologicznego przywództwa, opartego na innowacjach, B+R, nowoczesnej produkcji i zaawansowanych kompetencjach.

Były debiuty motoryzacyjne

Kongres Nowej Mobilności tradycyjnie posłużył za platformę premier rynkowych. Uczestnicy poznali długo wyczekiwane debiuty motoryzacyjne – po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano modele takie jak m.in. Volkswagen ID. Polo, Cupra Raval czy Škoda Epiq.

- W tym roku Grupa Volkswagen sprzedała ponad 3,4 tys. samochodów w pełni elektrycznych, co daje nam pozycję lidera na polskim rynku - powiedziała prezes Volkswagen Group Polska Carla Wentzel. Dodała również, że 20 nowych modeli, które firma zaprezentuje w tym roku będzie w pełni elektryczna. 6 z tych gwiazd miało swoją honorową premierę podczas Kongresu Nowej Mobilności 2026.

Zwieńczeniem Kongresu w Katowicach jest jasny sygnał płynący od liderów sektora: transformacja energetyczno-transportowa w Europie wchodzi w fazę dojrzałą, w której kluczowa staje się nie tylko sama redukcja emisji, ale też budowanie długofalowej odporności gospodarczej, technologicznej i cybernetycznej.

Organizatorem Kongresu było Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności.