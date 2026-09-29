Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, wprowadzającej wart 4,8 mld zł system wsparcia w formie dopłat do kosztów energii dla przedsiębiorstw energochłonnych na lata 2027-2030 - podało we wtorek Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, wprowadzającej wart 4,8 mld zł system wsparcia w formie dopłat do kosztów energii dla przedsiębiorstw energochłonnych na lata 2027-2030 - podało we wtorek Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Sytuacja przemysłu energochłonnego wymaga dziś mocniejszej odpowiedzi. Dlatego wykorzystujemy możliwość czasowego zwiększenia dopłat do energii z 50 do nawet 70 proc. To dodatkowa osłona dla przedsiębiorstw w okresie podwyższonej presji kosztowej, ale jednocześnie wsparcie powiązane z inwestycjami, które mają trwale poprawić ich konkurencyjność - wskazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, cytowany w informacji.

Wcześniejsza konstrukcja programu przewidywała możliwość pokrycia przez pomoc publiczną maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanego zużycia energii elektrycznej. Przyjęte przez rząd rozwiązanie - projekt o wsparciu przedsiębiorców sektorów energochłonnych z tytułu ponoszenia kosztów energii elektrycznej - pozwala czasowo zwiększyć intensywność pomocy do 70 proc.

System wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych

Jest to możliwe dzięki przyjęciu przez Komisję Europejską tymczasowych ram pomocy państwa związanych z kryzysem na Bliskim Wschodzie, które obowiązują od 1 marca do 31 grudnia 2026 r. - wyjaśniono.

Projekt przewiduje system wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych w latach 2027-2030. Na ten cel zaplanowano 4,8 mld zł, w tym 800 mln zł w 2027 r., po 1,6 mld zł w latach 2028-2029 oraz 800 mln zł w 2030 r.

Pomoc będzie miała charakter czasowy, a jej beneficjenci będą zobowiązani do przeznaczenia co najmniej 50 proc. ekwiwalentu otrzymanej pomocy na działania związane m.in. z dekarbonizacją, poprawą efektywności energetycznej, rozwojem OZE, magazynowaniem energii lub zwiększeniem elastyczności poboru energii.

Wyższa intensywność pomocy nie oznacza więc odejścia od założenia, że wsparcie ma prowadzić do trwałej poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Przeciwnie - czasowa osłona ma dać firmom przestrzeń do przeprowadzenia inwestycji, które ograniczą ich wrażliwość na wysokie ceny energii - podano.

Jak dodano, projekt ustawy przewiduje również zmiany w ustawie o CIT, polegające na czasowym podwyższeniu stawki podatku dla wyodrębnionej grupy podatników uzyskujących niestandardowo znaczące zyski, w szczególności w związku z obecną sytuacją geopolityczną i rynkową. Warunkiem objęcia regulacją będzie przekroczenie progu 50 mln euro przychodów.