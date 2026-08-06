Gospodarka

Polska nadal wśród najbardziej emisyjnych gospodarek Europy

Choć tempo redukcji emisji CO2 w Polsce w ostatnich latach wyraźnie przyspieszyło, nasz kraj nadal pozostaje w niechlubnej czołówce najbardziej emisyjnych gospodarek w Europie. Emisyjność produkcji energii elektrycznej wyniosła w 2024 r. 554 kg CO2/MWh, co było drugim najwyższym wynikiem w UE, mimo że od 2021 r. wskaźnik ten spadł już o niemal 22 proc. - wyliczają eksperci Forum Energii.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

6 sierpnia 2026, 11:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Krystian Krawczyk

Zużycie energii rośnie

fot: Krystian Krawczyk

Choć tempo redukcji emisji CO2 w Polsce w ostatnich latach wyraźnie przyspieszyło, nasz kraj nadal pozostaje w niechlubnej czołówce najbardziej emisyjnych gospodarek w Europie. Emisyjność produkcji energii elektrycznej wyniosła w 2024 r. 554 kg CO2/MWh, co było drugim najwyższym wynikiem w UE, mimo że od 2021 r. wskaźnik ten spadł już o niemal 22 proc. - wyliczają eksperci Forum Energii.

Energetyka odpowiada za 1/3 emisji gazów cieplarnianych w Polsce, a wysoka zależność od paliw kopalnych przekłada się nie tylko na ślad węglowy, ale także na ceny energii - podkreślają eksperci Forum Energii w "Roczniku: Transformacja nie czeka".

Polska pozostaje także jednym z najbardziej emisyjnych krajów świata pod względem zużycia energii pierwotnej. Z wynikiem 2,65 t CO2/toe zajmuje ósme miejsce na świecie.

Dla porównania gospodarka Niemiec emituje 17 proc.  mniej CO2, a najmniej emisyjna jest Szwecja (0,69 t CO2/toe). Jednocześnie system ETS, czyli unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2, pozostaje istotnym źródłem dochodów państwa.

 

System ETS powinien być kluczowym mechanizmem finansowania transformacji energetycznej. W 2025 r. Polska sprzedała 52,5 mln uprawnień do emisji, a wpływy budżetowe z aukcji wyniosły 16,3 mld zł. Od 2016 r. państwo uzyskało z tego tytułu już blisko 140 mld zł nominalnie. Ciągle jednak czekamy na system redystrybucji tych środków, np. w ramach Funduszu Transformacji Energetyki – mówi Tobiasz Adamczewski, wiceprezes Forum Energii.

Powiązane tematy:

forum energii energetyka gospodarka produkcja emisje

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Gospodarka

Polska Strefa Inwestycji przyspiesza. Rośnie liczba projektów i wartość inwestycji

Polska Strefa Inwestycji (PSI) umacnia swoją rolę jako jeden z najważniejszych instrumentów wspierających rozwój gospodarki. W pierwszej połowie 2026 roku przedsiębiorcy uzyskali 332 decyzje o wsparciu, deklarując inwestycje o łącznej wartości ponad 12,4 mld zł – informują w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. W porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku liczba projektów wzrosła o 22 proc., a deklarowana wartość inwestycji zwiększyła się o 29 proc. Ponad 70 proc. zatwierdzonych projektów przypadało na sektor mikro, małych i średnich firm.

Hutnictwo

Huta Łabędy wdraża politykę local content

W Hucie Łabędy wdrażana jest polityka local content, która wspiera rozwój krajowego i regionalnego łańcucha dostaw oraz zwiększa odporność działalności spółki

Rynek

Zatrzymano 50-latka z Mysłowic, który miał 610 tys. sztuk nielegalnych papierosów

Funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach i mysłowiccy policjanci wykryli i zabezpieczyli nielegalne wyroby tytoniowe o wartości niemal 700 tys. zł. W związku ze sprawą służby zatrzymały 50-letniego mieszkańca Mysłowic.

Produkcja

Polska szóstą gospodarką Unii Europejskiej w 2025 r.

Polska była w 2025 r. szóstą największą gospodarką Unii Europejskiej pod względem nominalnego PKB. Według danych Eurostatu wartość polskiego produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła 922,9 mld euro, co odpowiadało 4,9 proc. łącznego PKB UE - podał Eurostat.