Polska nadal wśród najbardziej emisyjnych gospodarek Europy

Energetyka odpowiada za 1/3 emisji gazów cieplarnianych w Polsce, a wysoka zależność od paliw kopalnych przekłada się nie tylko na ślad węglowy, ale także na ceny energii - podkreślają eksperci Forum Energii w "Roczniku: Transformacja nie czeka".

Polska pozostaje także jednym z najbardziej emisyjnych krajów świata pod względem zużycia energii pierwotnej. Z wynikiem 2,65 t CO2/toe zajmuje ósme miejsce na świecie.

Dla porównania gospodarka Niemiec emituje 17 proc. mniej CO2, a najmniej emisyjna jest Szwecja (0,69 t CO2/toe). Jednocześnie system ETS, czyli unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2, pozostaje istotnym źródłem dochodów państwa.