PKP Cargo zawarło z Eneą Wytwarzanie trzy umowy na przewóz węgla energetycznego z kopalni Bogdanka; łączna wartość tych kontraktów przekracza 126 mln zł - poinformowało w poniedziałek PKP Cargo.

PKP Cargo zawarło z Eneą Wytwarzanie trzy umowy na przewóz węgla energetycznego z kopalni Bogdanka; łączna wartość tych kontraktów przekracza 126 mln zł - poinformowało w poniedziałek PKP Cargo.

Przewoźnik wyjaśnił w komunikacie, że wolumen przewozów objętych kontraktami wynosi 5 mln ton, a maksymalna wartość umów przekracza 126 mln zł brutto.

Umowy na przewóz węgla energetycznego z kopalni Lubelski Węgiel “Bogdanka“ do Enei Wytwarzanie zostały zawarte w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w którym oferta PKP Cargo została uznana za najkorzystniejszą we wszystkich trzech zadaniach objętych postępowaniem. Kontrakty będą realizowane przez okres 21 miesięcy od dnia ich zawarcia.

W ocenie cytowanego w informacji prezesa PKP Cargo Zbigniewa Prusa, kontrakt stanowi istotne wzmocnienie portfela zamówień spółki.

“Równolegle konsekwentnie rozwijamy działalność w nowych segmentach rynku, zwiększamy udział przewozów intermodalnych oraz wzmacniamy swoją obecność w relacjach międzynarodowych. Jednocześnie przewozy surowców dla sektora energetycznego pozostają jednym z kluczowych obszarów naszej działalności. Priorytetem jest dla nas, by nowo zdobywane kontrakty w tym segmencie miały korzystne dla naszych klientów warunki handlowe, ale były także rentowne dla spółki“ - dodał Prus.

Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo.

Grupa PKP Cargo miała w 2025 r. 39,4 mln zł zysku netto wobec 2,4 mld zł straty rok wcześniej.