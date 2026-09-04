Gospodarka

Czy nasza energetyka, kopalnie, huty są bezpieczne? Motyka: Wyciągamy lekcję z doświadczeń

Zacieśniliśmy współpracę ze służbami i z policją. Wzmocniliśmy także wydatki na fizyczną ochronę infrastruktury energetycznej. Agresor będzie szukał wszelkich możliwych działań destabilizujących nasz system, ale dzisiaj widzimy, że potrafimy temu przeciwdziałać - mówił minister energii Miłosz Motyka, który był gościem audycji “Sygnały dnia” w Jedynka - Program 1 Polskiego Radia.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

4 września 2026, 12:43
źródło: portal gospodarka i ludzie

Miłosz Motyka, minister energii

Zacieśniliśmy współpracę ze służbami i z policją. Wzmocniliśmy także wydatki na fizyczną ochronę infrastruktury energetycznej. Agresor będzie szukał wszelkich możliwych działań destabilizujących nasz system, ale dzisiaj widzimy, że potrafimy temu przeciwdziałać - mówił minister energii Miłosz Motyka, który był gościem audycji “Sygnały dnia” w Jedynka - Program 1 Polskiego Radia.

Podkreślił, że cała infrastruktura musi być tak samo chroniona. 

Bo to nie jest tak, że w systemie energetycznym jest jedno słabe miejsce. To może być atak destabilizujący sieć cyfrową, atak na GPZ, ale także – jak słyszymy z ostatnich godzin w Niemczech – atak na sieci - mówił Miłosz Motyka.

Wyciągają lekcję z doświadczeń

Kilkanaście miesięcy temu powołano zespół ds. ochrony infrastruktury krytycznej i energetycznej, który ma poprawić koordynację działań. 

Na bieżąco wyciągamy też lekcje z doświadczeń naszych sojuszników, poddawanych takim atakom - dodał. - Mówię nie tylko o Ukrainie, ale także o całej wschodniej flance i krajach bałtyckich. Wymiana doświadczeń jest ciągła. W praktyce wzmacniana jest m.in. osłona antydronowa – pod kątem siatek antydronowych, lepszej ochrony, ściągania dronów i lepszego sprzętu. To także poprawa oprogramowania i zwiększenie liczby specjalistów w cyberprzestrzeni.

Zdaniem szefa resortu energii Rosja zawsze używała w Polsce i w całym naszym regionie surowców energetycznych jako narzędzia szantażu. Dzisiaj robi to samo w kontekście sytuacji geopolitycznej. Nie pomaga temu wojna na Bliskim Wschodzie, rozchwianie sytuacji w tamtym regionie i ceny gazu. 

Receptą jest, by możliwie jak najwięcej energii w systemie pochodziło ze źródeł, które jesteśmy w stanie wytworzyć, zmagazynować i przesłać tutaj, na miejscu. Nie godzę się na to, żeby w tej sytuacji koncerny naftowe notowały nadzwyczajne zyski, a obywatele tyle płacili na stacjach. Już pracujemy nad założeniami dodatkowej ustawy. Jeżeli chodzi o jej szczegółowe rozwiązania, które pozwolą jej wejść w życie, ten etap jeszcze przed nami - dodał.

Jeżeli chodzi o gaz, minister stwierdził, że resort podejmuje działania, które mitygują część ryzyk. To chociażby integracja systemu gazociągów tranzytowych z krajowym systemem przesyłowym, co pozwoli spółkom obniżyć koszty o kilkanaście procent w stosunku do obecnych.

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