Przemysł motoryzacyjny w Polsce zmniejszył zatrudnienie

W I półroczu br. zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce spadło do poziomu sprzed 9 lat - wynika z raportu AutomotiveSuppliers.pl. Do spadku przyczyniły się przede wszystkim redukcje w branży komponentów i akcesoriów.

W I półroczu br. zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce spadło do poziomu sprzed 9 lat - wynika z raportu AutomotiveSuppliers.pl. Do spadku przyczyniły się przede wszystkim redukcje w branży komponentów i akcesoriów.

W I półroczu 2026 r. produkcja sprzedana w grupie PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep) przez przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 9 osób, wyniosła 117,9 mld złotych. To o 0,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

"Po I kwartale, w którym zanotowaliśmy minimalny wzrost - o 0,5 proc., w kolejnym nastąpił spadek o 1 proc., co przełożyło się na to, że w I półroczu tego roku wyniki są minimalnie gorsze niż w 2025 roku. Do spadku przyczyniła się dużej mierze niższa produkcja w segmencie pojazdów - zauważył Rafał Orłowski z AutomotiveSuppliers.pl.

W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) produkcja sprzedana w I półroczu br. osiągnęła poziom 113,9 mld złotych, co oznacza spadek o 0,3 proc. rok do roku. 55,3 proc. tej wartości, czyli o 0,6 punktu procentowego więcej niż po I półroczu 2025 r. wygenerowali producenci części i akcesoriów (PKD 29.3).

Produkcja sprzedana tej branży wyniosła 62,9 mld zł

Produkcja sprzedana tej branży wyniosła 62,9 mld zł i była wyższa o 1,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost odnotowali również producenci przyczep i naczep - o 13,2 proc. do 4,27 mld euro. Natomiast o 4,3 proc. do 46,7 mld zł spadły wyniki producentów pojazdów i silników. Na koniec I półrocza 2026 roku przeciętne zatrudnienie w zakładach całej grupy PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep), zatrudniających więcej niż 9 osób, wyniosło 192,6 tys., co oznacza spadek o 7,1 tys. rok do roku.

"Przed rokiem, w analogicznym okresie, zredukowano zatrudnienie o 2,7 tys. miejsc pracy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy (II kwartał 2025-II kwartał 2026) nie tylko redukcja była ponad dwuipółkrotnie większa - 7,1 tys., ale wielkość zatrudnienia spadła do poziomu, jaki odnotowano ostatni raz dokładnie 9 lat wcześniej. Jednak jeśli porównamy spadek w stosunku do I kwartału 2026 roku to wyniósł on ťjedynieŤ 0,7 tys. - wskazał Orłowski.

W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) przeciętne zatrudnienie po pierwszych sześciu miesiącach 2026 r. spadło o 6,1 tys., tj. o 3,2 proc., do poziomu 184,9 tys. W stosunku do poprzedniego kwartału spadek wyniósł 0,5 tys.

Redukcja dotyczyła producentów części i akcesoriów

Autorzy raportu zwrócili uwagę na różnice w poszczególnych branżach. Redukcja stanowisk dotyczyła producentów części i akcesoriów (PKD 29.3). Zatrudnienie w tej grupie wyniosło 137,7 tys. wobec 144,1 tys. po I półroczu 2025 r., co oznacza spadek o 4,5 proc. O 1 proc. rok do roku wzrosło natomiast zatrudnienie w zakładach produkujących pojazdy i silniki (PKD 29.1), które po II półroczu br. wyniosło 35,1 tys. Nieznaczny wzrost - 0,3 proc. odnotowali też producenci nadwozi do pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (PKD 29.2) - którzy zatrudniali 12,1 tys. pracowników.

W I półroczu 2026 roku eksport przemysłu motoryzacyjnego wart był 22,8 mld euro. To o 4,91 proc. i 1,1 mld euro mniej niż w tym samym okresie zeszłego roku.

Początek tego roku rozpoczął się od znaczącego dwucyfrowego spadku eksportu. Jednak sukcesywnie, miesiąc po miesiącu, spadki były coraz mniejsze i w czerwcu miał miejsce pierwszy wzrost od grudnia 2025 roku - zaznaczył Orłowski.

Na rynki krajów UE trafił 84 proc. całego eksportu motoryzacyjnego z Polski, to o 4,56 proc. mniej niż w I półroczu ubiegłego roku. Najważniejszym partnerem handlowym pozostają Niemcy, na rynek których trafiły towary warte 7,47 mld euro, czyli 33,8 proc. eksportu przemysłu motoryzacyjnego. Jednocześnie eksport do Niemiec spadł o 9,31 proc. Kolejnymi rynkami zbytu były: Francja (1,73 mld euro, 7,87 proc. całości, -1,53 proc.), Czechy (1,7 mld euro, 7,70 proc., -1,35 proc.) i Włochy (1,28 mld euro, 5,83 proc. całości, -18,96 proc.). W eksporcie części i akcesoriów po raz pierwszy od kilku lat nie ustanowiono nowego rekordu dla pierwszych sześciu miesięcy roku.

W I półroczu 2026 roku wartość eksportu komponentów motoryzacyjnych wyniosła 9,42 mld euro wobec 9,45 mld euro w analogicznym okresie zeszłego roku, co oznacza spadek o 0,37 proc.

Na części i akcesoria przypadło 42,7 proc. całego eksportu. W porównaniu do I półrocza 2025 roku udział tego typu produktów motoryzacyjnych wzrósł o 1,95 punktu procentowego. Rynki unijne odpowiadały za 86,91 proc. całego eksportu przemysłu motoryzacyjnego, co oznacza spadek o 0,47 proc. Na rynek niemiecki trafiło 37,35 proc., czyli o 3,46 proc. mniej rok do roku. Kolejnymi rynkami zbytu były: Czechy (9,95 proc. całości, +5,15 proc.), Słowacja (7,37 proc., +4,7 proc.) i Francja (6,18 proc., +4,21 proc.).