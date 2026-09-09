Polska Grupa Zbrojeniowa wraz ze spółkami Mesko, Zakładami Metalowymi „Dezamet”, Zakładami Chemicznymi „Nitro-Chem”, Bydgoskimi Zakładami Elektromechanicznymi „Belma” , Zakładami Produkcji Specjalnej „Gamrat” sp. z o.o. oraz Nitroerg, spółka należąca do Grupy KGHM zawarły Porozumienie o współpracy, którego celem jest rozwój krajowych kompetencji w obszarze środków strzałowych, materiałów wybuchowych oraz technologii pirotechnicznych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa.

Polska Grupa Zbrojeniowa wraz ze spółkami Mesko, Zakładami Metalowymi „Dezamet”, Zakładami Chemicznymi „Nitro-Chem”, Bydgoskimi Zakładami Elektromechanicznymi „Belma” , Zakładami Produkcji Specjalnej „Gamrat” sp. z o.o. oraz Nitroerg, spółka należąca do Grupy KGHM zawarły Porozumienie o współpracy, którego celem jest rozwój krajowych kompetencji w obszarze środków strzałowych, materiałów wybuchowych oraz technologii pirotechnicznych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa.

Porozumienie stanowi kolejny krok w budowie nowoczesnego, odpornego i opartego na krajowych kompetencjach ekosystemu przemysłu obronnego. Współpraca obejmie wspólne działania badawczo-rozwojowe, technologiczne oraz przemysłowe, ukierunkowane na zwiększanie samodzielności krajowego sektora zbrojeniowego w zakresie kluczowych komponentów stosowanych w amunicji, uzbrojeniu i środkach bojowych.

- Podpisane porozumienie jest ważnym elementem budowy krajowej suwerenności przemysłowej i technologicznej w jednym z najbardziej strategicznych obszarów współczesnego przemysłu obronnego. Wspólnie z partnerami rozwijamy kompetencje, które w przyszłości będą decydowały o bezpieczeństwie dostaw i zdolności do samodzielnego zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz formacji mundurowych. Naszym celem jest nie tylko zwiększanie zdolności produkcyjnych, ale również budowa silnego krajowego łańcucha wartości opartego na polskich technologiach, polskich kompetencjach i wysokim udziale local content. Tylko w ten sposób możemy w sposób trwały wzmacniać odporność państwa oraz konkurencyjność polskiego przemysłu obronnego na rynku krajowym i międzynarodowym - powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Strony deklarują współpracę m.in. w obszarze rozwoju zapalników, i spłonek, materiałów wybuchowych inicjujących, kruszących i miotających, komponentów do ich produkcji, , a także materiałów pirotechnicznych i specjalistycznych mieszanin stosowanych w systemach uzbrojenia. Istotnym elementem porozumienia będzie również budowanie krajowych kompetencji związanych z opracowywaniem receptur, technologii oraz komponentów niezbędnych do produkcji kluczowych materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.

- Nitroerg od 155 lat rozwija swoje kompetencje w obszarze materiałów wybuchowych i środków strzałowych. Do tej pory nasza działalność była w dużej mierze związana z rynkiem cywilnym, a dziś nasze produkty trafiają do klientów w 40 krajach świata. Chcemy wykorzystać to doświadczenie, zaplecze technologiczne i międzynarodową pozycję do dalszego rozwoju Nitroergu również w obszarze obronności. Porozumienie z PGZ i jej spółkami jest ważnym krokiem w tym kierunku – podkreślił Marek Mrówczyński, prezes zarządu Nitroerg .

Znaczenie porozumienia wykracza poza bieżące potrzeby produkcyjne. W obliczu dynamicznie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa oraz rosnącego zapotrzebowania na amunicję i środki bojowe, kluczowe znaczenie zyskuje możliwość zapewnienia stabilnych, krajowych źródeł dostaw komponentów o znaczeniu strategicznym. Rozwój krajowego łańcucha dostaw zwiększa odporność sektora obronnego na zewnętrzne zakłócenia, ogranicza ryzyka związane z dostępnością surowców i komponentów oraz wzmacnia zdolność do długofalowego rozwijania własnych produktów i technologii.

Porozumienie wpisuje się również w szerszy proces integracji potencjału spółek Skarbu Państwa i krajowych podmiotów przemysłowych wokół strategicznych projektów obronnych. Dzięki połączeniu kompetencji uczestników inicjatywy możliwe będzie efektywniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału badawczego, technologicznego i produkcyjnego, a także przyspieszenie prac nad rozwiązaniami kluczowymi z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa oraz konkurencyjności polskiego przemysłu obronnego.

