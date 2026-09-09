Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji przewidujący objęcie gwarancjami i ubezpieczeniami KUKE przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, w tym rozwojem przemysłu obronnego i sektora produktów podwójnego zastosowania - przekazał resort rozwoju i technologii.

Projekt odpowiada na wyzwania wynikające z obecnej sytuacji geopolitycznej i potrzeb gospodarki

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji przewidujący objęcie gwarancjami i ubezpieczeniami KUKE przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, w tym rozwojem przemysłu obronnego i sektora produktów podwójnego zastosowania - przekazał resort rozwoju i technologii.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa, który rozszerza możliwości wsparcia oferowanego przez KUKE. Jak zauważono w komunikacie ministerstwa rozwoju i technologii, nowe przepisy mają m.in. wzmocnić konkurencyjność polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych.

“Projekt zakłada objęcie gwarancjami i ubezpieczeniami przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, w tym rozwojem krajowego przemysłu obronnego i sektora produktów podwójnego zastosowania“ - poinformował resort.

Rozszerzone mają zostać również gwarancje KUKE w obszarze transformacji energetycznej, które obejmą m.in. budowę bloków gazowych, interkonektorów energetycznych oraz powstanie innych projektów zwiększających efektywność energetyczną.

“Projekt odpowiada na wyzwania wynikające z obecnej sytuacji geopolitycznej i potrzeb gospodarki. Wzmacniamy narzędzia wspierające bezpieczeństwo państwa, rozwój polskiego przemysłu obronnego oraz inwestycje kluczowe dla transformacji energetycznej. Dzięki temu polskie firmy będą mogły skuteczniej konkurować na rynkach międzynarodowych“ - zauważył minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, cytowany w komunikacie MRiT.

Dodatkowo KUKE ma uzyskać możliwość inwestowania kapitałowego w zagraniczne instytucje o podobnym profilu działalności, co ma ułatwić wspieranie polskich firm realizujących projekty m.in. w Ukrainie i krajach afrykańskich.

Jak poinformowało MRiT, celem proponowanych zmian jest zwiększenie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, przyspieszenie transformacji klimatycznej i energetycznej kraju, wzmocnienie pozycji Polski na rynkach międzynarodowych, zwiększenie bezpieczeństwa finansowego polskich przedsiębiorców i instytucji finansujących, a także wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki.