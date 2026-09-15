Gospodarka

Jan Grabowski odchodzi z zarządu PGZ

Wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Jan Grabowski złożył 14 września 2026 roku rezygnację z pełnionej funkcji. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podziękował mu za wkład w rozwój grupy, w szczególności za kierowanie projektami morskimi oraz zaangażowanie we współpracę z partnerami zagranicznymi.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

15 września 2026, 08:29
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGZ

Jan Grabowski, były wiceprezes PGZ

fot: PGZ

Wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Jan Grabowski złożył 14 września 2026 roku rezygnację z pełnionej funkcji. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podziękował mu za wkład w rozwój grupy, w szczególności za kierowanie projektami morskimi oraz zaangażowanie we współpracę z partnerami zagranicznymi.

Jan Grabowski został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ S.A. 18 czerwca 2024 roku i był odpowiedzialny za domenę morską oraz obszar współpracy międzynarodowej.

– W imieniu zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. chciałbym serdecznie podziękować Prezesowi Janowi Grabowskiemu za jego wkład w rozwój Grupy. Szczególne słowa uznania kieruję za kierowanie projektami morskimi Grupy PGZ oraz za zaangażowanie we współpracę z partnerami zagranicznymi. Dziękuję za dotychczasową współpracę i życzę panu Janowi Grabowskiemu dalszych sukcesów zawodowych oraz pomyślności w realizacji kolejnych wyzwań – powiedział prezes zarządu PGZ S.A. Adam Leszkiewicz.

Polska Grupa Zbrojeniowa

Polska Grupa Zbrojeniowa jest jednym z największych koncernów obronnych w Europie. Grupa zrzesza kilkadziesiąt zakładów przemysłowych, ośrodków badawczych i obiektów serwisowych związanych z polskim przemysłem obronnym.

PGZ produkuje m.in.: nowoczesne systemy radarowe i radiolokacyjne, karabiny, optoelektronikę, kołowe transportery opancerzone, artylerię lufową, bezzałogowe systemy powietrzne i systemy zarządzania polem bitwy. Jej produkty są wykorzystywane przez Siły Zbrojne RP i formacje sojusznicze.

Koncern jest głównym partnerem przemysłowym Ministerstwa Obrony Narodowej w realizacji Planu Modernizacji Technicznej armii. Współpracuje także z zagranicznymi firmami sektora obronnego, rozwijając własne technologie i kompetencje.

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