Gospodarka

Akcjonariusze Stalexportu Autostrady zdecydowali o obniżeniu kapitału zakładowego

Walne zgromadzenie spółki Stalexport Autostrady zdecydowało w środę o zmniejszeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 75 gr do 1 gr. W ten sposób w połowie 2027 r. do podziału między akcjonariuszy spółki mają trafić blisko 183 mln zł.

Pap

5 sierpnia 2026, 19:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: GDDKiA

Stalexport Autostrady jest właścicielem koncesjonariusza autostrady A4 Katowice - Kraków

fot: GDDKiA

Walne zgromadzenie spółki Stalexport Autostrady zdecydowało w środę o zmniejszeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 75 gr do 1 gr. W ten sposób w połowie 2027 r. do podziału między akcjonariuszy spółki mają trafić blisko 183 mln zł.

Spółka Stalexport Autostrady jest właścicielem koncesjonariusza autostrady A4 Katowice - Kraków, spółki Stalexport Autostrada Małopolska (SAM). 30-letnia koncesja na eksploatację odcinka A4 wygaśnie 15 marca 2027 r. i droga przejdzie wówczas pod zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

W lutym br. właściciele spółki nie zatwierdzili strategii jej działalności na lata 2026-30. Na początku lipca spółka poinformowała o planach dotyczących obniżenia kapitału zakładowego, a w środę zaznaczyła, że podjęta tego dnia decyzja o wypłacie z niego blisko 183 mln zł jest bezpośrednim następstwem niezatwierdzenia strategii.

"Brak zatwierdzonych, konkretnych nowych projektów inwestycyjnych, które mogłyby zastąpić działalność koncesyjną (wygasającą w marcu 2027 r.) sprawił, że organy spółki uznały, iż wskazane jest umożliwienie akcjonariuszom podjęcia decyzji co do dystrybucji części środków zgromadzonych w spółce" - napisano w środowej informacji.

Utrzymywanie nadwyżek gotówkowych przestało być uzasadnione

Wyjaśniono, że utrzymywanie nadwyżek gotówkowych przestało być uzasadnione. Na koniec I kwartału br. spółka dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 366,1 mln zł.

Cytowany w środowej informacji prezes Stalexportu Autostrad Andrzej Kaczmarek skomentował, że decyzja walnego wynika ze zbliżającego się końca umowy koncesyjnej i prawa akcjonariuszy do zwrotu zainwestowanego kapitału.

"Nadal analizujemy dostępne scenariusze dla naszej organizacji. Z pełnym zaangażowaniem realizujemy bieżącą koncesję na autostradę A4, dbając o stabilność operacyjną i bezpieczeństwo naszych partnerów" - zapewnił prezes.

Dodał, że spółka jednocześnie intensywnie analizuje możliwości komercyjnego zagospodarowania swoich aktywów nieruchomościowych w centrum Katowic oraz stale monitoruje rynek pod kątem nowych projektów infrastrukturalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

"Stalexport Autostrady pozostaje na giełdzie, gotowy na nowe wyzwania po wygaśnięciu obecnej koncesji w 2027 r." - zadeklarował Kaczmarek.

Stalexport Autostrady wyjaśnia, że obniżenie kapitału zakładowego to wielomiesięczna procedura prawna, prowadzona w oparciu o Kodeks spółek handlowych.

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