Gospodarka

Domański: Rekordy warszawskiej giełdy efektem rosnącego zaufania inwestorów

Od 15 października 2023 r. indeks WIG urósł o 125 proc., a WIG20 o 102 proc.; nowe rekordy warszawskiej giełdy to efekt m.in. rosnącego zaufania inwestorów do Polski - ocenił szef MF Andrzej Domański. We wtorek WIG po raz pierwszy przekroczył 150 tys. pkt. na zamknięci sesji.

Pap

5 sierpnia 2026, 09:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Giełda Papierów Wartościowych

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Od 15 października 2023 r. indeks WIG urósł o 125 proc., a WIG20 o 102 proc.; nowe rekordy warszawskiej giełdy to efekt m.in. rosnącego zaufania inwestorów do Polski - ocenił szef MF Andrzej Domański. We wtorek WIG po raz pierwszy przekroczył 150 tys. pkt. na zamknięci sesji.

Indeks WIG na początku wtorkowych notowań wynosił 148 940,69 pkt., a sesję zakończył na poziomie 151 485,19 pkt. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podała w komunikacie, że poziom 150 tys. punktów na zamknięciu sesji WIG przekroczył po raz pierwszy w historii.

Na nowe rekordy warszawskiej giełdy zwrócił uwagę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. 

"Od 15 października 2023: WIG +125 proc., WIG20 +102 proc. To efekt silnej gospodarki, poprawy zarządzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i rosnącego zaufania inwestorów do Polski" - napisał minister we wtorek wieczorem na portalu X.

Ważny rozdział w historii warszawskiej Giełdy

Przedstawiciele GPW podali, że "zaledwie kilka tygodni wcześniej indeks pokonał poziom 140 000 punktów, a dziś dołożył do swojego dorobku kolejny ważny wynik". Za historycznymi poziomami indeksów - jak wskazali - stoją lata rozwoju rynku, rosnąca aktywność emitentów i uczestników rynku. "Dzisiejsza sesja zapisuje kolejny ważny rozdział w historii warszawskiej Giełdy" - zauważyła GPW.

Nowe rekordy odnotowały również pozostałe kluczowe indeksy GPW - WIG20 zakończył sesję na poziomie 3996,45 pkt., mWIG40 wzrósł do 10 543,78 pkt. Z kolei obroty na sesji przekroczyły 3,2 mld zł. GPW wyliczyła, że w tym roku WIG zyskał 29,21 proc., a WIG20 25,52 proc.; mWIG40 wzrósł o 28,86 proc., a sWIG80 o 6,01 proc.

Warszawski Indeks Giełdowy, czyli WIG, to najstarszy indeks, obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość tego wskaźnika wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na głównym rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach - m.in. liczba akcji w wolnym obrocie większa od 10 proc., wartość akcji w wolnym obrocie większa od 1 mln euro. Natomiast WIG20 skupia 20 największych spółek polskiego parkietu. Indeks ten ruszył 16 kwietnia 1994 roku, a jego pierwsza wartość wynosiła również 1000 pkt.

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