Zakład produkujący dla górnictwa z olbrzymim wsparciem

Zakład Nitroerg w Bieruniu, spółka z Grupy KGHM, zainwestuje około 300 mln zł w Krupskim Młynie w produkcję materiałów wybuchowych. Nitroerg i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisały w poniedziałek 3 sierpnia umowę o wsparciu dla inwestycji związanej z budową linii do produkcji pentrytu i heksogenu. Jest to jeden z kluczowych projektów w sektorze obronności.

Zakład Nitroerg w Bieruniu, spółka z Grupy KGHM, zainwestuje około 300 mln zł w Krupskim Młynie w produkcję materiałów wybuchowych. Nitroerg i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisały w poniedziałek 3 sierpnia umowę o wsparciu dla inwestycji związanej z budową linii do produkcji pentrytu i heksogenu. Jest to jeden z kluczowych projektów w sektorze obronności.

Decyzję o wsparciu ogłosił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas wizyty w zakładzie w Bieruniu.

- Nie ma bezpieczeństwa bez silnej gospodarki i nie ma silnej gospodarki bez bezpieczeństwa. Inwestycje w przemysł obronny są dla naszego rządu absolutnym priorytetem - zaznaczył minister Andrzej Domański. - Przemysł obronny z całą pewnością ma potencjał do tego, aby być nowym silnikiem napędowym polskiej gospodarki. To inwestycja dająca miejsca pracy i rozwijająca zdolności w kluczowym obszarze dla bezpieczeństwa państwa – dodał.

Uzyskanie decyzji oznacza dostęp dla Nitroergu do znaczącej pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, obejmującej zwolnienie z podatku dochodowego z potencjalnych zysków nowego zakładu (który będzie produkował pentryt i heksogen) przez okres dziesięciu lat od uruchomienia. Wartość wsparcia może wynieść nawet 130 milionów złotych.

Kierunek: obronność

- Dla nas jest to ważny moment wsparcia krajowego rozwoju przemysłu obronnego i strategiczna zmiana w Nitroergu. Chcemy wejść w produkcję dla przemysłu militarnego - powiedział Marek Mrówczyński, prezes Nitroergu. - Nie jest to jedyna nasza decyzja inwestycyjna. Mamy kilka kolejnych tego typu decyzji dotyczących produkcji materiałów pirotechnicznych, wybuchowych, dotyczących automatyzacji i robotyzacji naszej produkcji - tłumaczył.

Planowana inwestycja w Krupskim Młynie obejmuje budowę nowoczesnej instalacji do produkcji pentrytu i heksogenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym rozwiązaniami środowiskowymi. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na około 300 milionów złotych. Projekt wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju spółki, wzmacniając jej potencjał produkcyjny oraz pozycję na rynku zaawansowanych technologii przemysłowych.

- To kolejne miliony złotych zainwestowane w śląską gospodarkę, produkcję i stabilne miejsca pracy - zwrócił z kolei uwagę Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. - Jesteśmy gotowi na to, aby zmieniać naszą gospodarkę, inwestować w nasz region, bo jest to doskonałe miejsce do tego, żeby tu inwestować, pracować i mieszkać - dodał.

Wzmacniamy produkcję militarną

W wydarzeniu wziął także udział Remigiusz Paszkiewicz, prezes KGHM.

- Nitroerg to jedna z najważniejszych spółek w Grupie Kapitałowej KGHM. Oczywiście naszą podstawową działalnością jest górnictwo i hutnictwo, ale trudno sobie wyobrazić dzisiaj górnictwo bez produktów zakładu Nitroerg. Na ponad 50 proc. eksportu w swojej produkcji tego zakładu, aż 40 kilka procent to praktycznie zużycie głównie w KGHM, jeśli chodzi o materiały wybuchowe i środki strzałowe – mówił prezes Paszkiewicz. – Jest to niezwykle ważna firma, świetnie rozwijająca się. Jest to też otwarcie na rynek militarny. Najnowszy projekt to będzie bardzo mocna i silna noga nie tylko samego Nitroergu, ale też całej Grupy Kapitałowej KGHM.

Z kolei Rafał Żelazny, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przypomniał, że to dzięki decyzji Rady Ministrów dokładnie rok temu specjalne strefy ekonomiczne uzyskały możliwość wspierania przemysłu zbrojeniowego.

- Dla nas, dla Strefy, Nitroerg to bardzo ważny inwestor, który będzie rozbudowywał moce produkcyjne w Krupskim Młynie – mówił prezes KSSE.

Nitroerg jest jednym z największych producentów materiałów wybuchowych i systemów inicjowania w Europie. Produkuje także cenione na rynku uszlachetniacze oleju napędowego, które podnoszą liczbę cetanową paliwa. Spółka należy do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź i od wielu lat dostarcza rozwiązania wykorzystywane przede wszystkim w górnictwie odkrywkowym i podziemnym, budownictwie infrastrukturalnym oraz innych sektorach przemysłu wymagających stosowania technik strzałowych. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje także usługi wiertniczo-strzałowe i transportowe. Produkty i rozwiązania Nitroergu trafiają do klientów w ponad 40 krajach na sześciu kontynentach, a spółka aktywnie współpracuje z partnerami biznesowymi i naukowymi na rynkach międzynarodowych.

Rok 2026 ma dla firmy szczególne znaczenie, ponieważ przypada w nim jubileusz 155-lecia działalności zakładów produkcyjnych, których historia sięga 1871 roku.