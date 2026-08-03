Gospodarka

Wyniki produkcji przemysłowej pozostaną solidne przez całe lato

Wyniki produkcji przemysłowej pozostaną solidne przez cały okres letni, choć eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie mogłaby przejściowo zakłócić rozwój przemysłu - wynika z poniedziałkowego komentarza Erste Bank Polska do danych o PMI.

Pap

3 sierpnia 2026, 17:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Przemysł ma się dobrze

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Wyniki produkcji przemysłowej pozostaną solidne przez cały okres letni, choć eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie mogłaby przejściowo zakłócić rozwój przemysłu - wynika z poniedziałkowego komentarza Erste Bank Polska do danych o PMI.

W poniedziałek firma S&P Global opublikowała dane o wskaźniku PMI dla Polski, który w lipcu wyniósł 49 pkt. wobec 46,1 pkt. przed miesiącem.

"Lipcowy wskaźnik PMI polskiego przemysłu wyraźnie się poprawił (...). Przewyższył tym samym zarówno naszą prognozę, jak i konsensus rynkowy na poziomie 47,6 pkt. Przypomnijmy, że PMI niespodziewanie spadł w czerwcu z 49,4 pkt w maju, a naszym zdaniem tak silne tąpnięcie nie było uzasadnione w świetle mocnych danych z gospodarki realnej" - wskazał ekonomista Erste Bank Polska Marcin Luziński.

Czerwcowy odczyt był jedynie "szumem statystycznym"

Dodał, że poniedziałkowe dane potwierdzają, iż czerwcowy odczyt był jedynie "szumem statystycznym".

"W połączeniu z poprawiającymi się wskaźnikami PMI w Niemczech i strefie euro daje to naszym zdaniem pozytywne perspektywy dla polskiego przemysłu" - dodał.

Zwrócił uwagę, że w danych widać poprawę subindeksów dotyczących produkcji, nowych zamówień, zapasów zakupionych materiałów oraz - po raz pierwszy od 15 miesięcy - zatrudnienia. Wskaźnik nowych zamówień eksportowych wzrósł do najwyższego poziomu od stycznia, a w raporcie wskazano na oczekiwany wzrost potrzeb produkcyjnych, konieczność zwiększania mocy wytwórczych oraz wygasającą presję inflacyjną.

"Choć pozostajemy delikatnie optymistyczni co do perspektyw polskiego przemysłu, należy pamiętać, że eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie mogłaby przejściowo obniżyć PMI w nadchodzących miesiącach. Mimo to oczekujemy, że wyniki produkcji przemysłowej pozostaną solidne przez cały okres letni" - podsumował Luziński.

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