Wyniki produkcji przemysłowej pozostaną solidne przez całe lato

Wyniki produkcji przemysłowej pozostaną solidne przez cały okres letni, choć eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie mogłaby przejściowo zakłócić rozwój przemysłu - wynika z poniedziałkowego komentarza Erste Bank Polska do danych o PMI.

Przemysł ma się dobrze

Wyniki produkcji przemysłowej pozostaną solidne przez cały okres letni, choć eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie mogłaby przejściowo zakłócić rozwój przemysłu - wynika z poniedziałkowego komentarza Erste Bank Polska do danych o PMI.

W poniedziałek firma S&P Global opublikowała dane o wskaźniku PMI dla Polski, który w lipcu wyniósł 49 pkt. wobec 46,1 pkt. przed miesiącem.

"Lipcowy wskaźnik PMI polskiego przemysłu wyraźnie się poprawił (...). Przewyższył tym samym zarówno naszą prognozę, jak i konsensus rynkowy na poziomie 47,6 pkt. Przypomnijmy, że PMI niespodziewanie spadł w czerwcu z 49,4 pkt w maju, a naszym zdaniem tak silne tąpnięcie nie było uzasadnione w świetle mocnych danych z gospodarki realnej" - wskazał ekonomista Erste Bank Polska Marcin Luziński.

Czerwcowy odczyt był jedynie "szumem statystycznym"

Dodał, że poniedziałkowe dane potwierdzają, iż czerwcowy odczyt był jedynie "szumem statystycznym".

"W połączeniu z poprawiającymi się wskaźnikami PMI w Niemczech i strefie euro daje to naszym zdaniem pozytywne perspektywy dla polskiego przemysłu" - dodał.

Zwrócił uwagę, że w danych widać poprawę subindeksów dotyczących produkcji, nowych zamówień, zapasów zakupionych materiałów oraz - po raz pierwszy od 15 miesięcy - zatrudnienia. Wskaźnik nowych zamówień eksportowych wzrósł do najwyższego poziomu od stycznia, a w raporcie wskazano na oczekiwany wzrost potrzeb produkcyjnych, konieczność zwiększania mocy wytwórczych oraz wygasającą presję inflacyjną.