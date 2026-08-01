Gospodarka

PKP Cargo ma dwie umowy na przewozy dla górniczej spółki

PKP Cargo w restrukturyzacji zawarło dwie umowy na usługi przewozu koleją węgla kamiennego, mączki wapiennej i kamienia wapiennego dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - podał w piątek przewoźnik.

Pap

1 sierpnia 2026, 08:09
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC

Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski

fot: ARC

PKP Cargo w restrukturyzacji zawarło dwie umowy na usługi przewozu koleją węgla kamiennego, mączki wapiennej i kamienia wapiennego dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - podał w piątek przewoźnik.

Przewozy będą realizowane na potrzeby Elektrowni Opole, Elektrowni Turów i Elektrowni Dolna Odra. Łączny wolumen do przewozu wynosi 1,715 mln ton. Umowy zostały zawarte na 8 miesięcy - podano w informacji.

"Podpisanie tej umowy to ważny krok w rozwoju naszej spółki i potwierdzenie zaufania, jakim obdarzyli nas partnerzy. Jestem przekonany, że realizacja tego kontraktu umocni naszą pozycję na rynku i stworzy nowe możliwości dalszego rozwoju" - skomentował prezes PKP Cargo Zbigniew Prus, cytowany w informacji.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP S.A. z 33,01-proc. udziałem w kapitale. W pierwszym kwartale 2026 r. udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów według masy wyniósł 28,4 proc. całego rynku. Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką akcyjną notowaną na GPW, największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce.

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