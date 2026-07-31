Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) zamknęła pierwszy rok realizacji strategicznego programu budowy trzech fabryk amunicji artyleryjskiej 155 mm. Przedstawiono postępy inwestycji w czterech spółkach domeny amunicyjnej oraz harmonogram osiągnięcia pełnej suwerenności produkcyjnej do końca 2028 roku.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) zamknęła pierwszy rok realizacji strategicznego programu budowy trzech fabryk amunicji artyleryjskiej 155 mm. Przedstawiono postępy inwestycji w czterech spółkach domeny amunicyjnej oraz harmonogram osiągnięcia pełnej suwerenności produkcyjnej do końca 2028 roku.

2,4 mld zł z Funduszu Inwestycji Kapitałowych i nowy model trzech fabryk

W lipcu 2025 r. PGZ zawarła z Ministerstwem Aktywów Państwowych umowę na dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Kapitałowych (FIK) w wysokości ponad 2,4 mld zł dla czterech spółek amunicyjnych Grupy. Środki te mają umożliwić realizację koncepcji trzech fabryk amunicji:

Pierwsza Fabryka – rozbudowa dotychczasowych ośrodków i linii technologicznych, z celem zwiększenia zdolności do ok. 100 tys. sztuk rocznie w obecnej technologii.

– rozbudowa dotychczasowych ośrodków i linii technologicznych, z celem zwiększenia zdolności do ok. 100 tys. sztuk rocznie w obecnej technologii. Druga Fabryka – produkcja nowej generacji pocisków dla armatohaubic KRAB/KRAB-2/K9, docelowo do 80 tys. sztuk rocznie.

– produkcja nowej generacji pocisków dla armatohaubic KRAB/KRAB-2/K9, docelowo do 80 tys. sztuk rocznie. Trzecia Fabryka (Prochownia) – centrum produkcji nowoczesnych prochów i ładunków do amunicji wielkokalibrowej.

Harmonogram zakłada, że od 2028 r. PGZ osiągnie zdolności produkcyjne na poziomie 150–180 tys. sztuk amunicji 155 mm rocznie, co ma być największym od dekad programem inwestycyjnym w polskim sektorze amunicyjnym.

Rok po prezentacji koncepcji budowy trzech fabryk amunicji i uzyskaniu środków z Funduszu Inwestycji Kapitałowych dla czterech spółek amunicyjnych Grupy PGZ, pierwszy wiceprezes PGZ Arkadiusz Bąk przedstawił 27 lipca w Kraśniku postęp w realizacji projektu, stan dotychczas wykonanych inwestycji oraz kolejne przedsięwzięcia ujęte do wykonania w biznesplanach.

Nowa struktura PGZ: Domena Amunicji i Techniki Rakietowej

Wiceprezes Arkadiusz Bąk poinformował m.in., że od 1 lipca 2026 r. w Polskiej Grupie Zbrojeniowej funkcjonują domeny produktowe. W skład Domeny Amunicji i Techniki Rakietowej wchodzą: MESKO S.A., Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A., Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A., Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” oraz Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.

- Domena Amunicji i Techniki Rakietowej jest odpowiedzialna m.in. za realizację projektu uzyskania suwerenności produkcyjnej zakresie amunicji 155mm. Wśród dotychczas wykonanych zadań znalazły się m. in. wybór dostawcy technologii amunicji 155 mm (BAE Systems), wybór dostawcy technologii ładunków modularnych (EURENCO), zakupy gruntów, wybór dostawców maszyn i urządzeń, wyburzenia i rozpoczęcie inwestycji budowlanych, podpisanie umowy wspólników w sprawie spółki JV przez MESKO i EURENCO i podpisanie w ramach programu SAFE umów z Agencją Uzbrojenia na dostawę amunicji 155 mm oraz produktów BELMY – informują w PGZ.

MESKO Kraśnik: Pięciokrotny wzrost mocy i automatyczna linia do 2027 r.

MESKO S.A. w Kraśniku w ramach Wydziału Produkcji Korpusów pięciokrotnie zwiększy moce produkcyjne w zakresie korpusów i den korpusów pocisków 155 mm (w konfiguracji z gazogeneratorem i bez). Do zrealizowanych prac należą m.in. podpisane umowy JV z EURENCO na ładunki modularne, zaprojektowanie i wdrożenie zestawu urządzeń do obróbki cieplnej korpusów, uzyskanie statusu terenu zamkniętego dla działki JV, zatwierdzenie francuskiej kontroli eksportu (zgoda na transfer technologii) oraz zgoda UOKIK na koncentrację.

Końcowe odbiory automatycznej linii do produkcji korpusów 155 mm przewidziano na koniec września 2027 r., a rozpoczęcie produkcji ładunków modularnych – do końca lipca 2028 r. W pierwszym kwartale 2026 r. w Kraśniku wyprodukowano blisko 6 tys. sztuk korpusów, co jeszcze niedawno odpowiadało rocznej produkcji; docelowo zakład ma osiągnąć nawet 180 tys. sztuk rocznie.

NITRO-CHEM Bydgoszcz: Jedyny producent trotylu w Europie i nowe linie elaboracji

Bydgoski NITRO-CHEM, jako jedyny producent trotylu w Europie, dysponuje unikalnymi kompetencjami technologicznymi i surowcowymi w zakresie materiałów wysokoenergetycznych, a jego produkty trafiają do klientów m.in. w USA, Kanadzie, Turcji, Niemczech, Ukrainie, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Francji. Spółka posiada obecnie dwie linie do elaboracji pocisków wielkokalibrowych (98–155 mm).

W 2026 r. NITRO-CHEM zakupił trzecią linię do elaboracji pocisków wielkokalibrowych metodą ślimakowania za 58,7 mln zł; jej uruchomienie planowane jest w drugim kwartale 2028 r. Trwają negocjacje zakupu kolejnych linii metodą zalewania, których uruchomienie planowane jest za dwa lata. Dzięki tym inwestycjom spółka osiągnie zdolność elaboracji pocisków 155 mm na poziomie powyżej 200 tys. sztuk, wobec 80 tys. w 2026 r. i 3 tys. w 2023 r.

W ramach wydarzenia w Kraśniku podpisano list intencyjny między NITRO-CHEM a BAE Systems w zakresie możliwości wspólnych inwestycji i rozwoju zdolności produkcyjnych materiałów energetycznych w Wielkiej Brytanii. Projekt, jeśli zostanie zrealizowany, mógłby dodać ok. 2 tys. ton rocznie do brytyjskich mocy produkcyjnych trotylu i byłby pierwszą inwestycją PGZ poza Polską.

GAMRAT Jasło: Własny gazogenerator i centrum badań nieniszczących

Zakłady Produkcji Specjalnej „GAMRAT” z Jasła w ciągu ostatnich 12 miesięcy rozpoczęły procesy budowlane dostosowujące infrastrukturę do potrzeb projektu 155 mm oraz uruchomiły postępowania przetargowe na kluczowe elementy linii produkcyjnej. Zespół inżynierów GAMRAT zaprojektował własny gazogenerator, dobierając skład mieszanki paliwowej i poddając próbom balistycznym kilkadziesiąt odlanych egzemplarzy. Spółka uruchomiła również nowoczesne centrum badań nieniszczących dla wyrobów, w tym dla gazogeneratora. Inwestycja w gazogeneratory ma zwiększyć donośność pocisków 155 mm nawet o 20 proc., co przekłada się na większy dystans rażenia.

DEZAMET Nowa Dęba: 1,358 mld zł na rozbudowę i certyfikację pocisków RO32/RO40

Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A. z Nowej Dęby po otrzymaniu 1,358 mld zł z FIK rozpoczęły rozbudowę potencjału produkcyjnego amunicji 155 mm. Inwestycja obejmuje m.in. zakup nowego parku maszynowego, budowę nowego obiektu produkcyjno-magazynowego, rozbudowę bazy magazynowej, budowę budynku do obróbki mechanicznej i cieplnej, budowę nowych budynków produkcyjno-magazynowych dla produkcji specjalnej, budowę budynku z linią do produkcji korpusów 155 mm, zakup licencji, certyfikację i wdrożenie technologii do produkcji pocisków RO32 i RO40 (BAE Systems) oraz modernizację oczyszczalni ścieków przemysłowych.

Do tej pory zakupiono maszyny do obróbki precyzyjnej, przygotowano projekty malarni, hal produkcyjnych i magazynowych, trwają kilkanaście przetargów, uzgodniono i zakupiono licencję na produkcję pocisków RO32 i RO40 oraz zakres procesu walidacji i certyfikacji. Od stycznia 2026 r. pracują trzy specjalne zespoły robocze ds. licencji, certyfikacji i inwestycji; przygotowywana jest dokumentacja do przetargów na budowę Kuźni.

BELMA Bydgoszcz: nowe hale i modernizacje w ramach inwestycji z FIK

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. w ramach inwestycji finansowanej z FIK prowadzą rozbudowę kompleksu o nową halę produkcyjno-magazynową o powierzchni ponad 9300 m², modernizację galwanizerni (3500 m²), modernizację i rozbudowę budynków do przechowywania materiałów wybuchowych i wyrobów gotowych, modernizację i budowę budynków do montażu wyrobów specjalnych (łącznie 4800 m²), modernizację hali (4000 m²) pod montaż Systemu Minowania Narzutowego BAOBAB-K/G oraz modernizację dróg wewnętrznych.

Podział dofinansowania i perspektywy do 2028 r.

W ramach projektu cztery spółki domeny amunicyjnej otrzymały środki z FIK:

DEZAMET – 1,358 mld zł na rozbudowę potencjału produkcyjnego amunicji 155 mm;biznes.interia+1

– 1,358 mld zł na rozbudowę potencjału produkcyjnego amunicji 155 mm;biznes.interia+1 MESKO – 887,2 mln zł na modernizację oddziału w Kraśniku i zwiększenie skali produkcji korpusów 155 mm w dwóch konfiguracjach;biznes.interia+1

– 887,2 mln zł na modernizację oddziału w Kraśniku i zwiększenie skali produkcji korpusów 155 mm w dwóch konfiguracjach;biznes.interia+1 NITRO-CHEM – 113,3 mln zł na rozbudowę infrastruktury i linii produkcyjnych, w tym zakup maszyn do elaboracji technikami zalewania i ślimakowania;biznes.interia+1

– 113,3 mln zł na rozbudowę infrastruktury i linii produkcyjnych, w tym zakup maszyn do elaboracji technikami zalewania i ślimakowania;biznes.interia+1 GAMRAT – 66,17 mln zł na budowę instalacji i produkcji gazogeneratorów.biznes.interia+1

Zgodnie z harmonogramem, po zakończeniu wszystkich prac PGZ ma osiągnąć zdolności produkcyjne na poziomie 150–180 tys. sztuk amunicji 155 mm rocznie, z pierwszymi odbiorami automatycznych linii pod koniec 2027 r. i startem produkcji ładunków modularnych do końca lipca 2028 r. Program ma wzmocnić kluczowe potrzeby obronne Polski i odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie NATO i Europy na amunicję oraz efektor bojowy.