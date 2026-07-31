Gospodarka

Kolejny etap strategicznej modernizacji huty

Oddział ArcelorMittal Poland w Krakowie wchodzi w kolejny etap strategicznej modernizacji. Po wyłączeniu części instalacji produkcyjnych spółka pracuje nad tym, by zwiększyć efektywność logistyki i transportu. Jednym z kluczowych elementów tych zmian jest przebudowa infrastruktury kolejowej, która odgrywa fundamentalną rolę w logistyce wsadu dla walcowni gorącej i walcowni zimnej. 

Monika Krezel

Monika Krężel

31 lipca 2026, 08:19
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ArcelorMittal Poland

Zmiana profilu produkcyjnego w Krakowie sprawiła, że firma musiała całkowicie przeorganizować kluczowe procesy logistyczne

fot: ArcelorMittal Poland

Oddział ArcelorMittal Poland w Krakowie wchodzi w kolejny etap strategicznej modernizacji. Po wyłączeniu części instalacji produkcyjnych spółka pracuje nad tym, by zwiększyć efektywność logistyki i transportu. Jednym z kluczowych elementów tych zmian jest przebudowa infrastruktury kolejowej, która odgrywa fundamentalną rolę w logistyce wsadu dla walcowni gorącej i walcowni zimnej. 

- W Krakowie koncentrujemy się na przetwórstwie stali w walcowni zimnej i gorącej – ta ostatnia wciąż pozostaje najnowocześniejszą instalacją tego typu w Europie, a szereg inwestycji, które obecnie realizujemy w obu zakładach spowoduje poszerzenie naszego portfela produktowego oraz optymalizację energetyczną - wyjaśnia Łukasz Skorupa, dyrektor zarządzający oddziału wyrobów płaskich i jakości oraz dyrektor krakowskiego oddziału firmy.

Jak informuje spółka, zmiana profilu produkcyjnego w Krakowie sprawiła, że firma musiała całkowicie przeorganizować kluczowe procesy logistyczne. Slaby, czyli półprodukty, które wcześniej produkowała także krakowska stalownia teraz są tutaj dostarczane przede wszystkim z dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland. Tę zmianę firma postanowiła wykorzystać do stworzenia bardziej przewidywalnego modelu dostaw i skrócenia procesów logistycznych. Obecnie na terenie krakowskiego oddziału znajduje się ok. 207 kilometrów torów kolejowych.

Nad projektem zmiany układu kolejowego pracuje specjalny zespół złożony z ekspertów z ArcelorMittal Poland oraz z należącej do koncernu spółki kolejowej Kolprem, który łączy kompetencje z obszarów logistyki, produkcji, gospodarki materiałowej, infrastruktury oraz utrzymania układu kolejowego. Inicjatorem projektu jest prezes Kolpremu - Krzysztof Lis, a liderem - Mirosław Bednarz.

By przebudować układ kolejowy i zaprojektować logistykę jak najkorzystniej dla oddziału i zmniejszyć czas transportu, trzeba stworzyć specjalny model.

- Do modelowania wykorzystamy jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi do symulacji procesów produkcyjnych i logistycznych. Kompleksowy model logistyki kolejowej pozwoli nam zwizualizować procesy, testować scenariusze i podejmować decyzje oparte na danych, a nie intuicji – podkreśla Mirosław Bednarz, główny specjalista z Biura Projektów i Rozwoju spółki Kolprem.

W ramach projektu zespół najpierw zmapuje procesy i przeanalizuje aktualne przepływy logistyczne i kolejowe w nowym układzie zakładu, a następnie przemodeluje różne warianty poziomów produkcji i zidentyfikuje potencjalne „wąskie gardła”, takie jak przepustowość torów czy dostępność taboru.

- Transformacja układu kolejowego i logistycznego to nie tylko odpowiedź na zmiany produkcyjne. To inwestycja w przyszłość – w bardziej efektywny, elastyczny i przewidywalny system, który stanie się jednym z elementów przewagi konkurencyjnej oddziału ArcelorMittal Poland w Krakowie – podsumowuje Krzysztof Lis, prezes spółki Kolprem. 

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