Kolejny etap strategicznej modernizacji huty

Oddział ArcelorMittal Poland w Krakowie wchodzi w kolejny etap strategicznej modernizacji. Po wyłączeniu części instalacji produkcyjnych spółka pracuje nad tym, by zwiększyć efektywność logistyki i transportu. Jednym z kluczowych elementów tych zmian jest przebudowa infrastruktury kolejowej, która odgrywa fundamentalną rolę w logistyce wsadu dla walcowni gorącej i walcowni zimnej.

Oddział ArcelorMittal Poland w Krakowie wchodzi w kolejny etap strategicznej modernizacji. Po wyłączeniu części instalacji produkcyjnych spółka pracuje nad tym, by zwiększyć efektywność logistyki i transportu. Jednym z kluczowych elementów tych zmian jest przebudowa infrastruktury kolejowej, która odgrywa fundamentalną rolę w logistyce wsadu dla walcowni gorącej i walcowni zimnej.

- W Krakowie koncentrujemy się na przetwórstwie stali w walcowni zimnej i gorącej – ta ostatnia wciąż pozostaje najnowocześniejszą instalacją tego typu w Europie, a szereg inwestycji, które obecnie realizujemy w obu zakładach spowoduje poszerzenie naszego portfela produktowego oraz optymalizację energetyczną - wyjaśnia Łukasz Skorupa, dyrektor zarządzający oddziału wyrobów płaskich i jakości oraz dyrektor krakowskiego oddziału firmy.

Jak informuje spółka, zmiana profilu produkcyjnego w Krakowie sprawiła, że firma musiała całkowicie przeorganizować kluczowe procesy logistyczne. Slaby, czyli półprodukty, które wcześniej produkowała także krakowska stalownia teraz są tutaj dostarczane przede wszystkim z dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland. Tę zmianę firma postanowiła wykorzystać do stworzenia bardziej przewidywalnego modelu dostaw i skrócenia procesów logistycznych. Obecnie na terenie krakowskiego oddziału znajduje się ok. 207 kilometrów torów kolejowych.

Nad projektem zmiany układu kolejowego pracuje specjalny zespół złożony z ekspertów z ArcelorMittal Poland oraz z należącej do koncernu spółki kolejowej Kolprem, który łączy kompetencje z obszarów logistyki, produkcji, gospodarki materiałowej, infrastruktury oraz utrzymania układu kolejowego. Inicjatorem projektu jest prezes Kolpremu - Krzysztof Lis, a liderem - Mirosław Bednarz.

By przebudować układ kolejowy i zaprojektować logistykę jak najkorzystniej dla oddziału i zmniejszyć czas transportu, trzeba stworzyć specjalny model.

- Do modelowania wykorzystamy jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi do symulacji procesów produkcyjnych i logistycznych. Kompleksowy model logistyki kolejowej pozwoli nam zwizualizować procesy, testować scenariusze i podejmować decyzje oparte na danych, a nie intuicji – podkreśla Mirosław Bednarz, główny specjalista z Biura Projektów i Rozwoju spółki Kolprem.

W ramach projektu zespół najpierw zmapuje procesy i przeanalizuje aktualne przepływy logistyczne i kolejowe w nowym układzie zakładu, a następnie przemodeluje różne warianty poziomów produkcji i zidentyfikuje potencjalne „wąskie gardła”, takie jak przepustowość torów czy dostępność taboru.