Europejczycy chętniej kupują auta na prąd

W Europie sprzedaż samochodów elektrycznych rośnie i jest już większa niż benzynowych. W Polsce elektryki sprzedają się w tym roku słabiej z powodu braku dopłat - czytamy w czwartkowej "Rzeczpospolitej".

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania

W Europie sprzedaż samochodów elektrycznych rośnie i jest już większa niż benzynowych. W Polsce elektryki sprzedają się w tym roku słabiej z powodu braku dopłat - czytamy w czwartkowej "Rzeczpospolitej".

Jak podał dziennik, według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ACEA) w czerwcu sprzedaż nowych samochodów w pełni elektrycznych w Unii Europejskiej po raz pierwszy przewyższyła sprzedaż aut benzynowych.

Popyt na elektryki we Francji niemal się podwoił

"Rzeczpospolita" wskazała, że popyt na elektryki we Francji niemal się podwoił, w Niemczech wzrósł o trzy czwarte, a w Hiszpanii o jedną czwartą. Gazeta wiąże ten trend przede wszystkim z systemami dopłat, dzięki którym samochody elektryczne stają się bardziej konkurencyjne cenowo wobec aut spalinowych.

Jak czytamy, w Niemczech nabywcy mogą otrzymać do 6 tys. euro dofinansowania, we Włoszech dopłaty obniżają cenę najtańszych modeli nawet do 5 tys. euro, we Francji wznowiono program leasingu dla osób dojeżdżających do pracy, a w Grecji wsparcie sięga 9 tys. euro.

Na tym tle Polska wypada znacznie słabiej. Według "Rz" w czerwcu była - obok Irlandii - jednym z dwóch krajów UE, w których sprzedaż samochodów elektrycznych spadła. Liczba rejestracji zmniejszyła się o niemal jedną piątą, do nieco ponad 3 tys. aut.

Jak zaznaczyła "Rzeczpospolita", również w pierwszym półroczu udział samochodów elektrycznych w nowych rejestracjach wyniósł w Polsce zaledwie 5 proc., podczas gdy średnia unijna sięgnęła 20,7 proc. Pod tym względem Polska zajęła przedostatnie miejsce w Unii Europejskiej.

Cytowany przez gazetę prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś ocenił, że główną przyczyną spadku sprzedaży jest zakończenie rządowego programu dopłat. Jak wskazał, ubiegłoroczne wyniki były wyższe dzięki programowi "NaszEauto", a obecnie rynek wrócił do poziomu sprzed jego uruchomienia.

Dziennik przypomniał, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o braku planów przesunięcia dodatkowych środków z Krajowego Planu Odbudowy na wsparcie zakupu samochodów elektrycznych.

"Rzeczpospolita" zwróciła także uwagę na niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę ładowania. Według danych Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności pod koniec czerwca w Polsce działało 13,2 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania. Choć przybywa ładowarek dużej mocy, ich liczba nadal pozostaje niewystarczająca w porównaniu z krajami takimi jak Austria czy Włochy.