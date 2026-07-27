Polska Grupa Zbrojeniowa szykuje się do pierwszej w swojej historii inwestycji zagranicznej. Wchodzące w skład PGZ Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. oraz brytyjski koncern BAE Systems podpisały w poniedziałek, 27 lipca 2026 r., w Kraśniku list intencyjny, który otwiera drogę do rozwoju produkcji materiałów energetycznych w Wielkiej Brytanii, z możliwym wsparciem rządowego programu UK Energetics.

Polska Grupa Zbrojeniowa szykuje się do pierwszej w swojej historii inwestycji zagranicznej. Wchodzące w skład PGZ Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. oraz brytyjski koncern BAE Systems podpisały w poniedziałek, 27 lipca 2026 r., w Kraśniku list intencyjny, który otwiera drogę do rozwoju produkcji materiałów energetycznych w Wielkiej Brytanii, z możliwym wsparciem rządowego programu UK Energetics.

Podpisane porozumienie inicjuje długofalową współpracę handlowo-przemysłową pomiędzy NITRO-CHEM i BAE Systems w obszarze kluczowych zdolności obronnych - informują w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Partnerstwo koncentruje się na wspólnych projektach inwestycyjnych i rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem budowania wspólnych kompetencji.

Pierwszy zagraniczny projekt PGZ

To pierwszy tego typu projekt w historii Polskiej Grupy Zbrojeniowej w którym polska spółka wspólnie z partnerem zagranicznym projektuje kompetencje przemysłowe w obszarze obronności poza granicami RP. W PGZ podkreślają, że wymiana know-how w zakresie rygorystycznych norm bezpieczeństwa, zarządzania i optymalizacji procesów chemicznych to realne zwiększenie zdolności produkcyjnych i obronnych Unii Europejskiej oraz państw członkowskich NATO.

– Po ubiegłorocznej, wrześniowej umowie i wyborze BAE SYSTEMS jako strategicznego partnera w zakresie technologii produkcji amunicji wielkokalibrowej 155mm dziś rozpoczynamy nowy i wyjątkowy dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej obszar współpracy. Szczególny, gdyż odwrotnie niż do tej pory, to nasza spółka, może podzielić się kompetencjami i doświadczeniem z naszym brytyjskim partnerem i to na terenie Wielkiej Brytanii. To dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej wyróżnienie i dowód dojrzałości organizacyjnej i przede wszystkim technologicznej – powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A. Rozszerzenie współpracy z BAE Systems jeszcze bardziej wzmacnia dwustronne relacje polsko-brytyjskie w obszarze bezpieczeństwa, co jest szczególnie ważne biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną w Europie – dodał.

Nitro-Chem to jedyny producent trotylu w Europie

Spółka Nitro-Chem to jeden z niewielu na świecie i jedyny w Europie producent trotylu. Obecnie rocznie produkuje ok. 10 tys. ton, ale przygotowuje się do budowy drugiej linii produkcyjnej Bydgoszczy, co umożliwi zwiększenie produkcji do ok. 20 tys. ton rocznie do 2030 r. Planowana produkcja w Wielkiej Brytanii to dodatkowe 2 tys. ton rocznie.

– Nasza umowa z Nitro-Chem jest bezpośrednim rezultatem strategicznego partnerstwa pomiędzy BAE Systems a PGZ, ogłoszonego w ubiegłym roku. Stanowi ona jedną z wielu możliwości przyszłej współpracy i wspólnych działań, które przyniosą korzyści zarówno naszym firmom, jak i naszym krajom. Jest ona zgodna z brytyjsko-polskim Traktatem z Northolt oraz Planem Inwestycji Obronnych Rządu Wielkiej Brytanii, którego celem jest utworzenie co najmniej sześciu nowych zakładów produkujących materiały energetyczne na terenie Wielkiej Brytanii. Współpracując z Nitro-Chem i wykorzystując ich rozległe doświadczenie zdobyte w Polsce, zamierzamy zbadać możliwości stworzenia zdolności produkcyjnych materiałów energetycznych w Wielkiej Brytanii – powiedział Colin Weir, dyrektor zarządzający BEA Systems w Europie.

– Wspieranie procesów modernizacyjnych BAE Systems na terenie Wielkiej Brytanii w obszarze materiałów energetycznych to dla Zakładów Chemicznych Nitro-Chem umocnienie pozycji globalnego lidera w produkcji trotylu oraz otwarcie dostępu do nowych, prestiżowych rynków zbytu. Jest to także potwierdzenie najwyższych, światowych kompetencji technologicznych naszej spółki co jest zauważane i doceniane na arenie międzynarodowej – podkreślił Karol Przybyszewski, prezes Nitro-Chem S.A.

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BAE SYSTEMS

BAE Systems dostarcza jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie rozwiązań dla sektora obronnego, lotniczego i bezpieczeństwa, opartych na nowoczesnych technologiach, pomagając klientom wyprzedzać stale ewoluujące zagrożenia na lądzie, morzu, w powietrzu, cyberprzestrzeni oraz przestrzeni kosmicznej. BAE SYSTEMS jest zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów liczącym około 110 000 osób. Współpracuje z klientami i lokalnymi partnerami w ponad 40 krajach, dostarczając zdolności obronne, wspierając ochronę bezpieczeństwa narodowego oraz zapewniając bezpieczeństwo kluczowych informacji i infrastruktury.

Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.

Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A. są częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (PGZ), lidera polskiego przemysłu i jednego z największych koncernów obronnych w Europie. NITRO-CHEM jest wiodącym producentem materiałów wybuchowych na świecie a wytwarzane przez spółkę produkty trafiają niemal na wszystkie kontynenty i cieszą się uznaniem wśród klientów z takich krajów jak Stany Zjednoczone, Kanada, Turcja, Niemcy, Ukraina, Włochy, Hiszpania, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania czy Francja. Spółka prowadzi działalność na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Aktywnie działa na rzecz budowania potencjału obronnego państwa poprzez dostarczanie produktów i usług o najwyższych standardach, spełniających potrzeby i wymagania odbiorców krajowych oraz kontrahentów zagranicznych.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Polska Grupa Zbrojeniowa to lider krajowego przemysłu obronnego i jeden z największych koncernów obronnych Europy Środkowej. Grupa skupia niemal 70 spółek – nowoczesnych zakładów przemysłowych, obiektów serwisowych i ośrodków badawczych kluczowych dla polskiego przemysłu obronnego. Oferta PGZ wychodzi naprzeciw całemu spektrum potrzeb współczesnych sił zbrojnych i innych klientów – począwszy od broni i wyposażenia indywidualnego żołnierza, przez systemy łączności, optoelektronikę, produkcję amunicji, radiolokacyjne systemy rozpoznania, artylerię lufową, specjalistyczne pojazdy transportowe, sprzęt pancerny, systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe, a skończywszy na produkcji stoczniowej na potrzeby marynarek wojennych. Równolegle PGZ posiada kompleksowe zdolności MRO.