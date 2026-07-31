Polscy przewoźnicy zdominowali drogowy transport towarów w UE

Rekordowy wynik Polski na tle UE

Według danych Eurostatu w 2025 r. łączny wolumen drogowego transportu towarów w krajach Unii Europejskiej wyniósł 1 886 mld tonokilometrów (przewiezienie 1 tony ładunku na odległość 1 kilometra). Oznacza to wzrost w porównaniu z rokiem 2024 o 0,9 proc. Łączna masa przewiezionych towarów wyniosła 13,3 mld ton, czyli o 1,8 proc. więcej niż w 2024 r.

Okazuje się, że najwięcej towarów przewieźli przewoźnicy z Polski – było to 381 mld tonokilomterów, co stanowi 20,2 proc. całkowitego wolumenu w UE. Na drugim miejscu uplasowały się Niemcy z wynikiem 277,4 mld tonokilometrów (14,7 proc.), przed Hiszpanią (272,6 mld; 14,5 proc.), Francją (172,9 mld; 9,2 proc.) i Włochami (161,7 mld; 8,6 proc.). Łącznie te pięć państw odpowiadało za 67,1 proc. drogowego transportu towarów w UE.

Struktura przewozów bez większych zmian

Struktura transportu drogowego w UE w 2025 r. w zasadzie się nie zmieniła. Większość towarów była przewożona w ruchu krajowym – to 62,2 proc. wszystkich przewozów, transport międzynarodowy stanowił 24,4 proc., cross-trade 10,7 proc., a kabotaż 2,7 proc.. Transport krajowy wzrósł o 2,2 proc. w porównaniu z 2024 r., transport międzynarodowy tylko 0,3 proc., natomiast cross-trade i kabotaż spadły odpowiednio o 3,7 proc. i 3,0 proc.

Niemcy nadal kluczowym hubem logistycznym

Najwięcej towarów przewieziono między Niemcami a Holandią – 86,9 mln ton. Kolejne miejsce zajmują przewozy między Niemcami a Polską – 68,4 mln ton, przed Belgią i Francją – 55,9 mln ton. Niemcy były krajem pochodzenia lub przeznaczenia w 6 na 10 największych przepływów towarowych w UE, co – jak podkreślają w Eurostacie - pokazuje ich kluczową rolę w wewnątrzunijnym transporcie drogowym towarów.