Pierwsza w tym tygodniu sesja na GPW przyniosła wzrosty głównych indeksów i historyczne szczyty większości z nich. WIG20 przebił historyczne maksimum, pierwszy raz po ok. 19 latach, a mWIG40 i WIG poprawiły swoje rekordy z piątku. Motorami wzrostów są m.in. spółki energetyczne i największe banki.

Pierwsza w tym tygodniu sesja na GPW przyniosła wzrosty głównych indeksów i historyczne szczyty większości z nich. WIG20 przebił historyczne maksimum, pierwszy raz po ok. 19 latach, a mWIG40 i WIG poprawiły swoje rekordy z piątku. Motorami wzrostów są m.in. spółki energetyczne i największe banki.

Ok. godz. 11 indeks WIG20 rośnie o 0,8 proc. do 3 952 pkt., a WIG idzie w górę o 0,8 proc. do 147 537 pkt. Indeks mWIG40 zwyżkuje o 0,8 proc. do 10 333 pkt., a sWIG80 zyskuje 0,3 proc. i wynosi 30 832 pkt.

WIG20 tuż po otwarciu poniedziałkowej sesji przebił swoje dotychczasowe historyczne maksimum, z października 2007 r., które wynosiło 3 940,53 pkt. Od początku obecnej sesji wskaźnik był najwyżej na poziomie 3 963,21 pkt.

Na nowych szczytach znalazły się: WIG, który od otwarcia sesji był najwyżej na 148 798,09 pkt. oraz mWIG40, którego obecny poziom jest najwyższy w historii.

W piątek 31 lipca WIG20, mWIG40 i WIG osiągnęły rekordowe poziomy z zamknięcia, było to odpowiednio 3 920,26 pkt., 10 249,46 pkt. i 147 400,90 pkt.

Indeks sWIG80 najwyżej w historii był podczas sesji 2 czerwca tego roku i był to poziom 32 635,25 pkt.

W poniedziałek motorami wzrostów na GPW są m.in. spółki z sektora energetycznego. PGE rośnie o 2,2 proc., Tauron zyskuje 1,6 proc., a Enea zwyżkuje o 1,5 proc.

Indeks WIG Energia idzie do góry o 1,7 proc. do ok. 4 396 pkt. Wskaźnik ten od roku jest bardzo zmienny, waha się w zakresie 3 851 - 5 128,5 pkt. Łącznie przez ten okres WIG Energia wzrósł o 1,6 proc.

Pozytywnie na rynek wpływa wzrost kursu KGHM o niemal 2 proc.

Modivo zwyżkuje o 2,2 proc. Przez pięć poprzednich dni kurs spółki spadł tylko raz i łącznie w tym czasie poszedł do góry o 9 proc.