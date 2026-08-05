POLREGIO S.A. podpisało w środę, 5 sierpnia 2026 r., umowę na zakup sześciu nowoczesnych, niskopodłogowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ELF, które wyprodukuje PESA Bydgoszcz S.A. Wartość kontraktu to 214,8 mln zł netto, a pierwsze składy mają wyjechać na tory w połowie 2029 roku.

POLREGIO S.A. podpisało w środę, 5 sierpnia 2026 r., umowę na zakup sześciu nowoczesnych, niskopodłogowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ELF, które wyprodukuje PESA Bydgoszcz S.A. Wartość kontraktu to 214,8 mln zł netto, a pierwsze składy mają wyjechać na tory w połowie 2029 roku.

Sześć nowych Elfów dla połączeń regionalnych i aglomeracyjnych

Umowa obejmuje zakup sześciu trzyczłonowych jednostek przeznaczonych do obsługi połączeń regionalnych i aglomeracyjnych. Zakup zostanie sfinansowany ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) oraz z zobowiązania dłużnego.

- Dzisiejsza uroczystość jest emanacją tego, jak local content powinien wyglądać w praktyce, a jednocześnie też jest dowodem na to, że państwo może być skutecznym i aktywnym właścicielem. Dysponuje narzędziami do wspierania biznesu oraz podmiotów, które czasami mają przejściowe kłopoty, ale mają odpowiedni potencjał do tego, żeby z tych kłopotów wychodzić. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do zawarcia dzisiejszej umowy. Trzymam kciuki za sprawną realizację tego kontraktu. Będziemy wspierali POLREGIO w dalszych planach inwestycyjnych, będziemy trzymali kciuki za rozwój PESY jako jednej z wiodących firm na polskim rynku producentów taboru kolejowego – powiedział Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.

Nowe pociągi poprawią komfort podróży

Ostateczny przydział jednostek będzie uzależniony od potrzeb przewozowych oraz warunków realizacji umów z organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Nowe pociągi mają poprawić komfort podróży oraz niezawodność połączeń lokalnych i regionalnych.

- Dla ARP S.A., jako większościowego akcjonariusza POLREGIO, realizacja tej umowy to element naszej strategii inwestowania w kluczowe sektory polskiej gospodarki. Rozwój siatki połączeń kolejowych i podnoszenie jakości taboru regionalnego przez POLREGIO w pełni wpisują się w misję Agencji, którą jest budowanie nowoczesnej, konkurencyjnej i zrównoważonej infrastruktury w Polsce. POLREGIO umacnia swoją pozycję rynkową jako stabilny operator i wiarygodny partner dla samorządów. Zapewnia to spółce solidne podstawy do dalszego wzrostu efektywności operacyjnej i utrzymania stabilności finansowej – podkreślił prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Daniel Ryczek.

Klimatyzacja, USB i miejsce na rowery

Każdy z nowych pociągów będzie klimatyzowany, wyposażony w system informacji pasażerskiej, gniazdka elektryczne, porty USB oraz bezprzewodowy internet. Na pokładzie znajdzie się miejsce na co najmniej pięć rowerów oraz defibrylator. Pojazdy będą też dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z miejscami dla pasażerów poruszających się na wózkach oraz przystosowanymi toaletami.

Jedna jednostka pomieści co najmniej 310 pasażerów, w tym 190 na miejscach siedzących. Dzięki trakcji wielokrotnej składy będzie można łączyć, jeśli wzrośnie frekwencja na danej linii.

POLREGIO z opcją na kolejne 16 pojazdów

POLREGIO ma też prawo opcji na zakup kolejnych 16 pojazdów. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zależeć od uzyskania dodatkowego dofinansowania z FEnIKS. Rozstrzygnięcia mogą zapaść jeszcze w tym roku.

Prezes ARP S.A. Daniel Ryczek zaznaczył, że inwestycja wpisuje się w strategię wspierania kluczowych sektorów polskiej gospodarki i wzmacniania infrastruktury kolejowej w Polsce. Z kolei prezes POLREGIO Andrzej Pawłowski ocenił, że zakup nowych pojazdów to ważny krok w kierunku odmłodzenia floty i zwiększenia konkurencyjności spółki.

PESA Bydgoszcz określiła kontrakt jako naturalną ewolucję swojej oferty taborowej. Producent podkreśla, że generacja Elf 3.0 ma łączyć ekologię z efektywnością eksploatacyjną i podnieść jakość przewozów pasażerskich w regionach.