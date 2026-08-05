Kraj i Świat

Oszczędzajcie wodę. Gminy apelują do mieszkańców

Upał w połączeniu z suszą mocno dają znać o sobie. Kolejne samorządy proszą mieszkańców, by oszczędzali wodę.

Robert Passia

Robert Passia

5 sierpnia 2026, 14:38
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: unsplash.com

Apele o oszczędność wody.

fot: unsplash.com

Upał w połączeniu z suszą mocno dają znać o sobie. Kolejne samorządy proszą mieszkańców, by oszczędzali wodę.

Apele o oszczędzanie wody publikują gminy zarówno z południa, jak i z północy woj. śląskiego. Władze Istebnej informują, że w związku suszą i utrzymującymi się wysokimi temperaturami, gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na wodę w gminie.

Naszym celem jest utrzymanie ciągłości dostaw wody na podstawowe potrzeby bytowe i higieniczne, takie jak przygotowywanie posiłków czy codzienna higiena. Dlatego prosimy o ograniczenie korzystania z wody do celów innych niż niezbędne, w szczególności: napełniania basenów i oczek wodnych, podlewania ogródków, trawników i upraw, mycia samochodów oraz zraszania podjazdów - napisał Urząd Gminy Istebna.

Podobne komunikaty zostały już także wydane na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Z takim apelem zwracają się do mieszkańców władze Żarek i Kroczyc.

Woda z sieci wodociągowej powinna być w pierwszej kolejności przeznaczona do celów spożywczych, sanitarnych i bytowych. Odpowiedzialne korzystanie z wody pomoże utrzymać właściwe ciśnienie w sieci oraz zapewnić ciągłość dostaw wszystkim odbiorcom – napisał Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach.

Apele o rozsądne gospodarowanie wodą pojawiły się też już w gminach z innych części Polski, m. in. Dolnego Śląska, Małopolski czy Podkarpacia. 

Powiązane tematy:

woda oszczędzanie wody apel istebna żarki

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorząd i region

„Całkowite odejście od węgla” w śląsko-małopolskim mieście

RCEkoenergia modernizuje elektrociepłownię w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka z Grupy Unimot podpisała umowę z firmą Envirotech na zaprojektowanie, dostawę i montaż trzech gazowych kotłów parowych oraz kotła elektrycznego. - Nowa konfiguracja źródeł ma umożliwić całkowite odejście od węgla – zaznaczają w Unimot.

Transport

POLREGIO kupuje sześć nowych Elfów od PESY. Pociągi wyjadą na tory w 2029 roku

POLREGIO S.A. podpisało w środę, 5 sierpnia 2026 r., umowę na zakup sześciu nowoczesnych, niskopodłogowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ELF, które wyprodukuje PESA Bydgoszcz S.A. Wartość kontraktu to 214,8 mln zł netto, a pierwsze składy mają wyjechać na tory w połowie 2029 roku.

Rynek

Znana spółka szuka pracowników. Rekrutuje na różne stanowiska

Siemianowicki Rosomak prowadzi rekrutację. Poszukiwani są specjaliści z różnych dziedzin.

Samorząd i region

Od 30 lat ZUS "naprawia" pracowników

Niemal 1,8 mln osób skorzystało już z rehabilitacji leczniczej ZUS. Program, który w tym roku obchodzi 30-lecie, pomaga odzyskać sprawność i wrócić do aktywności zawodowej osobom zagrożonym utratą zdolności do pracy. Od 13 kwietnia 2026 r. orzeczenia dotyczące potrzeby rehabilitacji wydają także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS.