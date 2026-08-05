Oszczędzajcie wodę. Gminy apelują do mieszkańców

Upał w połączeniu z suszą mocno dają znać o sobie. Kolejne samorządy proszą mieszkańców, by oszczędzali wodę.

Upał w połączeniu z suszą mocno dają znać o sobie. Kolejne samorządy proszą mieszkańców, by oszczędzali wodę.

Apele o oszczędzanie wody publikują gminy zarówno z południa, jak i z północy woj. śląskiego. Władze Istebnej informują, że w związku suszą i utrzymującymi się wysokimi temperaturami, gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na wodę w gminie.

Naszym celem jest utrzymanie ciągłości dostaw wody na podstawowe potrzeby bytowe i higieniczne, takie jak przygotowywanie posiłków czy codzienna higiena. Dlatego prosimy o ograniczenie korzystania z wody do celów innych niż niezbędne, w szczególności: napełniania basenów i oczek wodnych, podlewania ogródków, trawników i upraw, mycia samochodów oraz zraszania podjazdów - napisał Urząd Gminy Istebna.

Podobne komunikaty zostały już także wydane na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Z takim apelem zwracają się do mieszkańców władze Żarek i Kroczyc.

Woda z sieci wodociągowej powinna być w pierwszej kolejności przeznaczona do celów spożywczych, sanitarnych i bytowych. Odpowiedzialne korzystanie z wody pomoże utrzymać właściwe ciśnienie w sieci oraz zapewnić ciągłość dostaw wszystkim odbiorcom – napisał Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach.

Apele o rozsądne gospodarowanie wodą pojawiły się też już w gminach z innych części Polski, m. in. Dolnego Śląska, Małopolski czy Podkarpacia.