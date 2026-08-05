Znana spółka szuka pracowników. Rekrutuje na różne stanowiska

Spółka specjalizująca się w produkcji i serwisowaniu wozów bojowych poszukuje osób o różnych specjalizacjach i doświadczeniu. Rosomak prowadzi rekrutację fachowców z zakresu obróbki metalu i montażu pojazdów bojowych. Pracę znajdą spawacze, monterzy i ślusarze. W każdym przypadku oferuje m. in. umowę o pracę od pierwszego dnia zatrudnienia, okresowe premie czy system szkoleń podnoszących kwalifikacje.

Rekrutacja prowadzona jest także na stanowiska administracyjne. Obecnie poszukiwani są specjaliści ds. finansowo-księgowych i rachuby płac, zawierania umów oraz sprzedaży. Także w tym przypadku można liczyć na umowę o pracę od pierwszego dnia, premie i szkolenia. Aktualne oferty pracy w Rosomaku znajdują się TUTAJ.

Przypomnijmy, że Rosomak S.A. i Agencja Uzbrojenia podpisały pod koniec maja umowę na dostawę kolejnych specjalistycznych pojazdów wsparcia dla Sił Zbrojnych RP . Dotyczy ona wozów ewakuacji medycznej WEM oraz wozy dowodzenia WD na platformie KTO Rosomak. Kontrakt jest realizowany w ramach programu SAFE i zakłada dostawy pojazdów w latach 2028-2029.