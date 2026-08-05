„Całkowite odejście od węgla” w śląsko-małopolskim mieście

RCEkoenergia modernizuje elektrociepłownię w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka z Grupy Unimot podpisała umowę z firmą Envirotech na zaprojektowanie, dostawę i montaż trzech gazowych kotłów parowych oraz kotła elektrycznego. - Nowa konfiguracja źródeł ma umożliwić całkowite odejście od węgla – zaznaczają w Unimot.

RCEkoenergia modernizuje elektrociepłownię w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka z Grupy Unimot podpisała umowę z firmą Envirotech na zaprojektowanie, dostawę i montaż trzech gazowych kotłów parowych oraz kotła elektrycznego. - Nowa konfiguracja źródeł ma umożliwić całkowite odejście od węgla – zaznaczają w Unimot.

Pierwszy etap modernizacji elektrociepłowni

Inwestycja jest realizowana w ramach pierwszego etapu modernizacji elektrociepłowni w Czechowicach-Dziedzicach. Zawarta umowa z Envirotech obejmuje pełen zakres prac związanych z budową kotłowni gazowo-elektrycznej, od projektu po uruchomienie i rozruch urządzeń.

Jak podkreśla spółka, nowa konfiguracja źródeł ma zwiększyć efektywność energetyczną zakładu, ograniczyć emisję pyłów i dwutlenku węgla oraz umożliwić całkowite odejście od węgla.

– Podpisanie umowy z Envirotech rozpoczyna realizację kolejnego istotnego elementu modernizacji naszego zakładu. Budujemy elastyczny system wytwarzania ciepła, oparty na kilku uzupełniających się technologiach. – mówi Włodzimierz Popielewski, prezes zarządu RCEkoenergia.

W ramach kontraktu Envirotech dostarczy i zamontuje:

trzy gazowe kotły parowe o mocy cieplnej 2,8 MW każdy,

kocioł elektryczny o mocy zainstalowanej 3 MW.

Gazowe jednostki mają pełnić funkcję źródeł szczytowo-rezerwowych. Z kolei kocioł elektryczny pozwoli wykorzystywać energię elektryczną do produkcji ciepła, zwłaszcza w okresach sprzyjających warunków cenowych na rynku energii.

Co obejmuje modernizacja w Czechowicach-Dziedzicach?

Pierwszy etap modernizacji elektrociepłowni w Czechowicach-Dziedzicach obejmuje przebudowę źródła ciepła na potrzeby obecnych klientów spółki i ma zakończyć się do 2027 roku. Wartość nakładów inwestycyjnych przewidzianych na ten etap wynosi 41 mln zł.

W ramach pierwszej fazy inwestycji powstaje nowy układ źródeł energii, obejmujący:

dwa parowe kotły biomasowe,

trzy gazowe kotły szczytowo-rezerwowe,

kocioł elektryczny,

silnik kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym, połączony z wytwornicą pary.

Docelowa moc i cele inwestycji

Po zakończeniu obu etapów zakład ma osiągnąć docelową moc cieplną na poziomie około 40 MW. Modernizacja ma nie tylko uniezależnić elektrociepłownię od węgla, ale też poprawić sprawność wytwarzania ciepła i ograniczyć emisje.