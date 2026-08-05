Przez upały na kilku odcinkach ograniczenia prędkości pociągów

Ze względu na wysokie temperatury na pięciu odcinkach tras kolejowych wprowadzono ograniczenia prędkości pociągów - przekazały w środę PKP PLK. W związku z pogodą zwiększono monitoring infrastruktury kolejowej, a także gotowość służb technicznych do ewentualnej reakcji.

Problemy na torach z powodu upałów

Ze względu na wysokie temperatury na pięciu odcinkach tras kolejowych wprowadzono ograniczenia prędkości pociągów - przekazały w środę PKP PLK. W związku z pogodą zwiększono monitoring infrastruktury kolejowej, a także gotowość służb technicznych do ewentualnej reakcji.

Zarządca infrastruktury kolejowej przekazał PAP, że ograniczenia prędkości pociągów wprowadzono na odcinkach: Augustów - Szczepki, Brzustów - Dęba Opoczyńska, Sucha Beskidzka - Chabówka, Stryszów - Sucha Beskidzka oraz Radziszów - Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona.

PKP PLK prowadzą całodobowy monitoring

Zapewniono, że PKP PLK prowadzą całodobowy monitoring sieci kolejowej i na bieżąco analizują sytuację meteorologiczną w poszczególnych regionach kraju. W związku z upałami monitoring infrastruktury został wzmocniony, a służby techniczne utrzymywane są w podwyższonej gotowości.

"Zwiększona została gotowość służb technicznych odpowiedzialnych za utrzymanie torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym" - poinformowano.

PKP PLK dodały, że dodatkowe kontrole prowadzone będą szczególnie na najbardziej obciążonych liniach kolejowych.

"Na sieci kolejowej rozlokowane są 182 zespoły awaryjne, 63 pociągi sieciowe do przeglądu i naprawy sieci trakcyjnej oraz 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego" - podano.

W środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie termometry wskażą nawet 40 st. C. W 11 województwach obowiązują też alerty przed burzami.