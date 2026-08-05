Gospodarka

Rozbudują ważną drogę ekspresową. Jest przetarg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetarg na rozbudowę trasy S1 na odcinku Mysłowice-Lędziny.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

5 sierpnia 2026, 12:37
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: maps.google.pl

Trasa S1 będzie rozbudowana.

fot: maps.google.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetarg na rozbudowę trasy S1 na odcinku Mysłowice-Lędziny.

Remont zostanie przeprowadzony na odcinku od węzła Brzęczkowice na skrzyżowaniu z autostradą A4 do budowanego obecnie węzła Mysłowice Kosztowy. To blisko 4,8 km trasy. Inwestycja ma zwiększyć jej przepustowość w kierunku Bierunia.

Inwestycja obejmuje rozbudowę węzłów drogowych, rozbiórkę i budowę nowych wiaduktów, wykonanie przepustów i przejść dla zwierząt, budowę ekranów akustycznych i systemu odwodnienia, przebudowę infrastruktury technicznej, oświetlenia drogowego oraz sieci teletechnicznych – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestycja obejmie również dostosowanie nośności drogi do 11,5 tony/oś. Będzie wiązać się z utrzymaniem obecnych dwóch jezdni z dwoma pasami w każdą stronę i szerokimi poboczami. Wykonawca przygotuje też dokumentację i wniosek o decyzję środowiskową, aby w przyszłości można było dobudować trzeci pas w każdym kierunku. 

GDDKIA zakłada, że jeśli decyzja środowiskowa zostanie uzyskana szybko, to możliwa jest rozbudowa drogi do trzech pasów w każdą stronę. Gdyby procedura się przedłużała, powstanie droga z dwoma pasami, a trzeci zostanie dobudowany w przyszłości w ramach odrębnej umowy. 

Wykonawca będzie miał maksymalnie 44 miesiące (bez okresów zimowych), aby ukończyć prace i uzyskać pozwolenie na użytkowanie. W razie skorzystania przez GDDKiA z prawa opcji, termin może wydłużyć się o 4 miesiące. Oferty w przetargu mogą być składane do 9 września. 

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