10 października 1979 r. doszło do jednej z największych w Polsce katastrof górniczych. W kopalni Dymitrow w Bytomiu wybuch pyłu węglowego zabił 34 górników. Dziś uczczono ich pamięć. Znicze i wieńce złożono przed tablicą upamiętniającą ofiary tego zdarzenia.

10 października 1979 r. doszło do jednej z największych w Polsce katastrof górniczych. W kopalni Dymitrow w Bytomiu wybuch pyłu węglowego zabił 34 górników. Dziś uczczono ich pamięć. Znicze i wieńce złożono przed tablicą upamiętniającą ofiary tego zdarzenia.

W uroczystościach 47. rocznicy katastrofy w kopalni Dymitrow, obok Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń, udział wzięli m.in wiceprezydent Bytomia Artur Żółtowski, dyrekcja oddziałów SRK - Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji oraz Administracja Zasobów Mieszkaniowych, a także poczty sztandarowe, przedstawiciele strony społecznej i pracownicy SRK.

- 34 górników, 34 ludzkie historie, 34 rodziny, dla których ten dzień zmienił wszystko. Górnictwo to nie tylko ciężka praca, miliony ton wydobytego węgla, ale również to dowód ciężkiej pracy, pamięci, często najwyższej ofiary ludzkiego życia. Stajemy tutaj dzisiaj, żeby powiedzieć głośno, pamiętamy! To jest okazja do tego, żeby wyrazić hołd tym górnikom oraz szacunek rodzinom. Cześć ich pamięci! - powiedział Jarosław Wieszołek, prezes SRK.

Tablica upamiętniająca ofiary katastrofy powstała z inicjatywy załogi kopalni i została odsłoniętą w barbórkę 4 grudnia 1980 roku. Wyryto na niej imiona i nazwiska wszystkich 34 ofiar katastrofy.

NIEBEZPIECZNA KOPALNIA

Katastrofa w kopalni „Dymitrow” z 10 października 1979 roku była jedną z największych w historii powojennej Polski i najtragiczniejszym zdarzeniem spowodowanym wybuchem pyłu węglowego w kraju. O 18:55 na poziomie 774 m doszło do eksplozji, która pochłonęła życie 34 górników. Najmłodszy miał zaledwie 22 lata, najstarszy 50. Wśród nich 17 osób dozoru oraz pracownicy o długoletnim stażu pracy i najwyższych zawodowych kwalifikacjach. Według śledczych tragedia była spowodowana błędami przy prowadzonych robotach strzałowych.

Niedługo później, 28 listopada 1982 roku, doszło do kolejnego tragicznego zdarzenia. Na skutek bardzo silnego wybuchu gazów pożarowych, który objął również bazę ratowniczą, zginęło 18 osób. Ze względu na trudne warunki w kopalni, spowodowane sytuacją geologiczną, w kopalni jeszcze przez wiele lat dochodziło do licznych zagrożeń metanowych, pożarów i tąpań.

Kopalnia Centrum powstała pod koniec XIX wieku i początkowo nosiła nazwę Vereinigte Karsten-Centrum. W 1945 roku zmieniono ją na Karsten-Zentrum, a w 1950 przemianowano na Dymitrow. Nazwa Centrum powróciła w maju 1990 roku, o czym zdecydowali górnicy podczas przeprowadzonego referendum. Przez lata kopalnia zmieniała struktury i nazwy, aż w 2005 roku została scalona z kopalnią Bobrek. 10 lat później zapadła decyzja o rozdzieleniu zakładu i likwidacji części Centrum, która trafiła do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Proces likwidacji zakończono 31 grudnia 2023 roku. Część niezbędnej infrastruktury funkcjonuje obecnie jako Pompownia Stacjonarna Centrum, pozostając w strukturach SRK (Centralny Zakład Odwadniania Kopalń). Pompy są zlokalizowane na poziomach 250 i 774 m i zabezpieczają rejon niecki bytomskiej.