W nocy w kopalni wycofano załogę. Wzrosło stężenie tlenku węgla

W kopalni Sośnica, należącej do Polskiej Grupy Górniczej, wycofano 24 osoby z zagrożonego rejonu. Nikt nie został poszkodowany

W kopalni Sośnica, należącej do Polskiej Grupy Górniczej, wycofano 24 osoby z zagrożonego rejonu. Nikt nie został poszkodowany

W rejonie ściany TA106 w pokładzie 414/1 na poziomie 950 m, około godz. 1.18 czujniki zabudowane w chodniku badawczym TA105 odnotowały wzrost stężenia tlenku węgla - informuje zespół prasowy PGG.

Spółka przekazuje, że natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. W rejonie zatrudnione były 24 osoby. Nie użyto aparatów ucieczkowych.

Cała załoga została bezpiecznie wycofana z zagrożonego rejonu. Nikt z pracowników nie został poszkodowany - czytamy w komunikacie.

Kopalnia Sośnica

Istnieje od 17 października 1917 roku, kiedy wydobyto pierwsze tony węgla z poziomu 130 metrów. Lata 20. i 30. XX wieku to okres rozbudowy kopalni (pogłębianie szybów I i II, budowa nowych poziomów wydobywczych 385m i 550 m, udostępnianie pokładów węgla i zwiększanie wydobycia). W 1960r. uruchomiono szyb wentylacyjno-materiałowy Bojków wraz z Polem Bojków.

W latach 70. i 80. XX wieku uruchomiono szyby IV i VI, co spowodowało udostępnienie nowych poziomów wydobywczych 750m i 950m. W wyniku zrealizowania szeregu inwestycji nastąpiło znaczne umaszynowienie całości cyklu urabiania, transportu, sortowania i sprzedaży węgla.

W latach 90. XX wieku rozpoczęto restrukturyzację techniczno-technologiczną kopalni, mającą przede wszystkim na celu obniżenie kosztów jej działalności.

W okresie od 1 lipca 2005 roku do 29 kwietnia 2015 roku KWK „Sośnica” była połączona z KWK „Makoszowy” i funkcjonowała w ramach Kompanii Węglowej S.A. jako dwuruchowa kopalnia „Sośnica-Makoszowy”.

Od 30 kwietnia 2015 roku, po rozdzieleniu kopalni „Sośnica-Makoszowy”, KWK Sośnica funkcjonowała jako samodzielna kopalnia w ramach Kompanii Węglowej S.A., a następnie od 29 kwietnia 2016 roku funkcjonuje w strukturach Polskiej Grupy Górniczej S.A.