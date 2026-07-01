Górnictwo

W nocy w kopalni wycofano załogę. Wzrosło stężenie tlenku węgla

W kopalni Sośnica, należącej do Polskiej Grupy Górniczej, wycofano 24 osoby z zagrożonego rejonu. Nikt nie został poszkodowany

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

1 lipca 2026, 07:09
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: fot: Witold Gałązka/ARC

Kopalnia Sośnica

fot: fot: Witold Gałązka/ARC

W kopalni Sośnica, należącej do Polskiej Grupy Górniczej, wycofano 24 osoby z zagrożonego rejonu. Nikt nie został poszkodowany

W rejonie ściany TA106 w pokładzie 414/1 na poziomie 950 m, około godz. 1.18 czujniki zabudowane w chodniku badawczym TA105 odnotowały wzrost stężenia tlenku węgla - informuje zespół prasowy PGG.

Spółka przekazuje, że natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. W rejonie zatrudnione były 24 osoby. Nie użyto aparatów ucieczkowych. 

Cała załoga została bezpiecznie wycofana z zagrożonego rejonu. Nikt z pracowników nie został poszkodowany - czytamy w komunikacie.

Kopalnia Sośnica

Istnieje od 17 października 1917 roku, kiedy wydobyto pierwsze tony węgla z poziomu 130 metrów. Lata 20. i 30. XX wieku to okres rozbudowy kopalni (pogłębianie szybów I i II, budowa nowych poziomów wydobywczych 385m i 550 m, udostępnianie pokładów węgla i zwiększanie wydobycia). W 1960r. uruchomiono szyb wentylacyjno-materiałowy Bojków wraz z Polem Bojków. 

W latach 70. i 80. XX wieku uruchomiono szyby IV i VI, co spowodowało udostępnienie nowych poziomów wydobywczych 750m i 950m. W wyniku zrealizowania szeregu inwestycji nastąpiło znaczne umaszynowienie całości cyklu urabiania, transportu, sortowania i sprzedaży węgla. 

W latach 90. XX wieku rozpoczęto restrukturyzację techniczno-technologiczną kopalni, mającą przede wszystkim na celu obniżenie kosztów jej działalności. 

W okresie od 1 lipca 2005 roku do 29 kwietnia 2015 roku KWK „Sośnica” była połączona z KWK „Makoszowy” i funkcjonowała w ramach Kompanii Węglowej S.A. jako dwuruchowa kopalnia „Sośnica-Makoszowy”. 

Od 30 kwietnia 2015 roku, po rozdzieleniu kopalni „Sośnica-Makoszowy”, KWK Sośnica funkcjonowała  jako samodzielna kopalnia w ramach Kompanii Węglowej S.A., a następnie od 29 kwietnia 2016 roku funkcjonuje w strukturach Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Powiązane tematy:

kopalnia górnictwo sośnica pgg

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Jastrzębska Spółka Węglowa

Wojciech Balczun: Wszelkimi sposobami próbujemy uratować JSW

Minister Aktywów Państwowych, Wojciech Balczun, na antenie RMF FM odniósł się do sytuacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. – Perspektywy i sygnały z rynku delikatnie napawają optymizmem, ale bez tej głębokiej restrukturyzacji JSW się w tym modelu finansowym nie utrzyma – podkreślił.

Surowce

Sierra Gorda z nową inwestycją. Grupa KGHM zwiększy skalę produkcji w Chile

Grupa KGHM wspólnie z South32 Ltd. zainwestuje w budowę czwartej linii mielenia w kopalni Sierra Gorda w Chile. Dzięki projektowi moce przerobowe zakładu mają wzrosnąć z około 48 mln do około 60 mln ton rudy rocznie (dla 100% udziałów). To jedna z najważniejszych inwestycji KGHM poza Polską i ważny element prac nad strategią rozwoju Sierra Gorda. Projekt ma zwiększyć skalę produkcji miedzi, wzmocnić pozycję Grupy na globalnym rynku metali nieżelaznych. Inwestycja wpisuje się także w długoterminową strategię budowania wartości opracowaną przez Sierra Gorda w ramach Life of Operation Plan („LoOP), której perspektywy wzmacnia potencjał wydłużenia funkcjonowania kopalni dzięki obecnie eksplorowanemu obszarowi Catabela Northeast.

Polecane
Węgiel kamienny

KWK Ruda od dzisiaj jednoruchowa. Zapamiętaj ten dzień

Ta historia dzieje się na naszych oczach. Od 1 lipca KWK Ruda jest kopalnią jednoruchową. 25 czerwca, po 122 latach działalności symbolicznie zakończono wydobywanie węgla w kopalni Bielszowice. Kopalnia fedrująca na terenie trzech miast – Rudy Śląskiej, Zabrza i Mikołowa od 2016 roku działała w ramach Polskiej Grupy Górniczej jako dwuruchowa kopalnia Ruda (razem z Halembą). 

Z ostatniej chwili
Jastrzębska Spółka Węglowa

Urlopy górnicze w JSW: Pierwsza grupa pracowników już z nich skorzystała

1 lipca w Jastrzębskiej Spółce Węglowej pierwsza grupa - 1123 pracowników - skorzystała z programu odejść na urlopy górnicze, uruchomionego po podpisaniu umowy dotacyjnej pomiędzy JSW a Ministerstwem Energii. 