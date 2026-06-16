W kopalni znaleziono głowicę kombajnu ścianowego. Polecamy film!

W Kopalni Guido w Zabrzu przeprowadzono akcję poszukiwawczą elementu kombajnu KDS-1. Fragment prototypowego kombajnu jest cennym świadectwem działalności Kopalni Doświadczalnej Węgla Kamiennego M-300, który utrwali historię eksperymentalnych prac i testowania nowoczesnych rozwiązań. Znaleziona głowica to jedyny zachowany fragment tego urządzenia.

W Kopalni Guido w Zabrzu przeprowadzono akcję poszukiwawczą elementu kombajnu KDS-1. Fragment prototypowego kombajnu jest cennym świadectwem działalności Kopalni Doświadczalnej Węgla Kamiennego M-300, który utrwali historię eksperymentalnych prac i testowania nowoczesnych rozwiązań. Znaleziona głowica to jedyny zachowany fragment tego urządzenia.

Wyrobiska, które przez 30 lat pozostawały niedostępne, przeszukali ratownicy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Dzięki przeprowadzonej analizie zachowanych map, dokumentacji technicznej oraz relacji byłych pracowników udało się wskazać miejsce, w którym mogły się znajdować elementy kombajnu KDS-1 (głowica urabiająca).

Wydarzenie było możliwe do realizacji również dzięki zaangażowaniu Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach, którego eksperci wspierali Muzeum w zakresie m.in. analizy dokumentacji archiwalnej oraz ostatecznej identyfikacji odnalezionych elementów kombajnu.