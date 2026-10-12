W Katowice Airport we wrześniu ponad 915 tys. pasażerów

Ponad 915 tys. pasażerów obsłużyło we wrześniu 2026 r. katowickie lotnisko. Był to najlepszy wrzesień w historii tego portu - wynika z poniedziałkowej informacji służb prasowych Katowice Airport. Zgodnie z nimi we wrześniu w ruchu ogółem odnotowano 915,4 tys. pasażerów, o 28,2 tys. osób (o 3,2 proc.) więcej rdr.

Ponad 915 tys. pasażerów obsłużyło we wrześniu 2026 r. katowickie lotnisko. Był to najlepszy wrzesień w historii tego portu - wynika z poniedziałkowej informacji służb prasowych Katowice Airport. Zgodnie z nimi we wrześniu w ruchu ogółem odnotowano 915,4 tys. pasażerów, o 28,2 tys. osób (o 3,2 proc.) więcej rdr.

Wzrost osiągnięto w segmencie połączeń regularnych, jak i czarterowych. Z połączeń regularnych skorzystało 381,4 tys. osób, czyli o 36,6 tys. pasażerów (o 10,6 proc.) więcej, niż we wrześniu 2025 r. Mimo końca wakacji popularnością cieszyły się nadal połączenia czarterowe, w których Katowice Airport jest krajowym liderem wśród lotnisk regionalnych.

We wrześniu br. skorzystało z nich 531,2 tys. podróżnych, czyli o 1 tys. (o 0,2 proc.) więcej, niż rok temu. Wzrosła również łączna liczba startów i lądowań, których w minionym miesiącu było 6289, czyli o 128 (o 2,1 proc.) więcej w porównaniu z wrześniem ub. roku. Od początku stycznia do końca września br. roku na katowickim lotnisku obsłużono łącznie 6,238 mln pasażerów - o ponad 401 tys. osób (o 6,9 proc.) więcej w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami 2025 r.

Dortmund, Londyn, Malta

Wśród najpopularniejszych kierunków regularnych w tym okresie były Dortmund (291 tys. osób), Londyn-Luton (149 tys.), Malta (141 tys.), Londyn-Stansted (134 tys.) i Alicante (133 tys.). W czarterach przodowały Antalya (582 tys.), Marsa Alam (366 tys.), Hurghada (343 tys.), Djerba (112 tys.) i Szarm el-Szejk (103 tys.).

Prezes zarządzającego katowickim portem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik skomentował, że choć tegoroczny wrzesień przyniósł tam kolejny rekord, sytuacja geopolityczna i wysokie ceny paliwa lotniczego wpłyną na wyhamowanie dynamiki wzrostu ruchu w czwartym kwartale.

"W związku z tym nasza aktualna prognoza na cały rok zakłada obsłużenie około 7,8 miliona podróżnych, czyli o 0,5 mln więcej niż w 2025 r." - ocenił Tomasik.

Poprzednia prognoza zakładała obsłużenie w Katowicach w tym roku 7,9 mln pasażerów. Katowickie lotnisko należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2025 r. z jego siatki połączeń skorzystała rekordowa dotąd liczba 7,3 mln pasażerów. Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych lotnisk cargo.