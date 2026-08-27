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W górnictwie pracuje już mniej niż 67 tys. osób. Od początku roku z kopalń odeszło 5 tysięcy osób

Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu w branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce w dniu 31 czerwca br. zatrudnionych było 66 417 osób.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

27 sierpnia 2026, 10:20
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W bazach Agencji Rozwoju Przemysłu można znaleźć statystyki dotyczące zatrudnienia w górnictwie od stycznia 2007 roku - wówczas w branży pracowało 119 008 osób.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu w branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce w dniu 31 czerwca br. zatrudnionych było 66 417 osób.

Ze statystyk ARP wynika, że w czerwcu w polskim górnictwo ubyło 1010 etatów. Jeśli chodzi natomiast o porównanie rok do roku - zatrudnienie spadło aż o 6129 osób.

Duży wpływ na tempo spadku zatrudnienia w branży ma fakt, że spółki węglowe - za sprawą znowelizowanej ustaw górniczej - oferują chętnym na odejście z pracy osłony socjalne (np. jednorazowe odprawy pieniężne czy urlopy górnicze). Tylko w PGG w ciągu tego roku redukcja zatrudnienia ma wynieść około 5 tys. osób (do osób, które skorzystają z osłon socjalnych dojdą jeszcze w tym przypadku emeryci górniczy).

Z kolei w JSW program osłonowy obejmujący jednorazowe odprawy pieniężne oraz urlopy górnicze i urlopy przeróbkarskie ma objąć łącznie 4248 osób.

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W bazach Agencji Rozwoju Przemysłu można znaleźć statystyki dotyczące zatrudnienia w górnictwie od stycznia 2007 roku - wówczas w branży pracowało 119 008 osób.

Pełne dane o zatrudnieniu w górnictwie można znaleźć TUTAJ.

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