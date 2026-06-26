Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała z Ministerstwem Energii umowę dotacyjną dotyczącą finansowania odejść pracowników na urlopy górnicze oraz urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla. Przewiduje się, że w 2026 roku w JSW z urlopów skorzystają 3092 osoby.

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała z Ministerstwem Energii umowę dotacyjną dotyczącą finansowania odejść pracowników na urlopy górnicze oraz urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla. Przewiduje się, że w 2026 roku w JSW z urlopów skorzystają 3092 osoby.

- Podpisanie dokumentu rozpoczyna kolejny etap programu osłonowego dla pracowników JSW. Proces odejścia pracowników na urlopy górnicze ma się rozpocząć już w lipcu - podkreślają przedstawiciele spółki.



Program jest elementem transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, zaplanowanej na lata 2026-2031, i wynika ze znowelizowanej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

4248 pracowników JSW na urlopy górnicze i przeróbarskie

Przypomnijmy, z urlopu górniczego mogą skorzystać pracownicy, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat. W przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla urlop przysługuje na okres do 4 lat. W czasie urlopu pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzymuje świadczenie w wysokości 80 proc. wynagrodzenia, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.



Program osłonowy obejmujący uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne oraz urlopy górnicze i urlopy przeróbkarskie ma objąć łącznie 4248 pracowników JSW. Szacunkowy koszt realizacji programu finansowanego z budżetu państwa w tym roku wynosi około 500 mln zł.