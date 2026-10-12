Uwaga! Zmiany w opłatach za parkowanie w Katowicach

Zmiany w parkowaniu w Katowicach. 1 listopada MZUiM zakończy współpracę z aplikacją mPay.

Zmiany w parkowaniu w Katowicach. 1 listopada MZUiM zakończy współpracę z aplikacją mPay.

Od pierwszego poniedziałku listopada kierowcy w Katowicach nie będą już mogli płacić za pomocą aplikacji mPay za postoje na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Katowicach oraz przy Międzynarodowym Dworcu Autobusowym przy ul. Sądowej.

Osoby, które używają telefonów do opłat, nadal mogą korzystać z następujących aplikacji: moBiLET, skyCash (mobiParking), AnyPark, ePARK, EASYPARK.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów przypomina, że wciąż dostępne są także parkomaty, w których przyjmowana jest płatność BLIKiem, kartą lub gotówką.