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Uwaga! Zmiany w opłatach za parkowanie w Katowicach

Zmiany w parkowaniu w Katowicach. 1 listopada MZUiM zakończy współpracę z aplikacją mPay.

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

12 października 2026, 14:27
źródło: portal gospodarka i ludzie

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fot: UM Katowice/K. Kalkowski

Katowice od lat zmieniają swój wizerunek

fot: UM Katowice/K. Kalkowski

Zmiany w parkowaniu w Katowicach. 1 listopada MZUiM zakończy współpracę z aplikacją mPay.

Od pierwszego poniedziałku listopada kierowcy w Katowicach nie będą już mogli płacić za pomocą aplikacji mPay za postoje na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Katowicach oraz przy Międzynarodowym Dworcu Autobusowym przy ul. Sądowej. 

Osoby, które używają telefonów do opłat, nadal mogą korzystać z następujących aplikacji: moBiLET, skyCash (mobiParking), AnyPark, ePARK, EASYPARK. 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów przypomina, że wciąż dostępne są także parkomaty, w których przyjmowana jest płatność BLIKiem, kartą lub gotówką. 

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