Tramwaje wkrótce wrócą na estakadę w Chorzowie. A co z samochodami?

Spółka Tramwaje Śląskie w środę, 29 lipca 2026 r., rozpoczęła prace remontowe na estakadzie w Chorzowie – informują w chorzowskim magistracie. Oznacza to, że przywrócony zostanie tam ruch tramwajowy. Kierowcy czekają także na wznowienie ruchu samochodów.

Spółka Tramwaje Śląskie w środę, 29 lipca 2026 r., rozpoczęła prace remontowe na estakadzie w Chorzowie – informują w chorzowskim magistracie. Oznacza to, że przywrócony zostanie tam ruch tramwajowy. Kierowcy czekają także na wznowienie ruchu samochodów.

Prace remontowe prowadzone są na odcinku W5 estakady, czyli tym fragmencie trasy, po którym jeździ tramwaj. Jak wcześniej wskazywał prezydent Chorzowa Szymon Michałek to miejsce jest cały czas zalewane przez wodę.

- Prowadzone roboty polegające na uszczelnieniu torowiska mają zapobiec dalszemu uszkadzaniu konstrukcji estakady przez wodę. Zgodnie z harmonogramem prace potrwają około tygodnia – informują w Urzędzie Miasta Chorzów.

W chorzowskim magistracie dodają, że wykonanie tych prac przez Tramwaje Śląskie pozwoli na wznowienie ruchu tramwajowego na trasie łączącej Bytom z Katowicami. Zgodnie z wnioskami uzupełniające ekspertyzy stanu technicznego chorzowskiej estakady tramwaje będą się mogły tam poruszać tylko po jednym torze – nie będą mogły się tam znajdować dwa tramwaje jednocześnie.

Chorzowską estakadę zamknięto w czerwcu 2025 r.

Przypomnijmy, że estakadę w Chorzowie zamknięto nagle 2 czerwca 2025 r. To była reakcja na wnioski z ekspertyzy Biura Projektowego TOKBUD, wykonanej na zlecenie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie. Wskazano tam, że obiekt jest w bardzo złym stanie i może dojść do katastrofy. Zaznaczono jednak, że nikt nie jest w stanie przewidzieć kiedy to może nastąpić.

- Kierując się troską o ludzkie zdrowie i życie, w pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców regionu i użytkowników dróg krajowych, Szymon Michałek prezydent Miasta Chorzów podjął decyzję o całkowitym wyłączeniu z użytkowania estakady – ogłoszono wówczas w komunikacie Urzędu Miasta Chorzów.

Chorzowska estakada to część drogi krajowej nr 79, więc jej zamknięcie spowodowało paraliż komunikacyjny w dużej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pod estakadą przebiega także linia kolejowa nr 131, więc początkowo wstrzymany był ruch pociągów między Bytomiem a Katowicami. Jednak już dwa dni później wznowiono ruch kolejowy, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe uznała bowiem, że pociągi mogą jeździć pod estakadą pod nadzorem pracowników spółki i przy zachowaniu środków ostrożności.

Ekspertyza pozwala na użytkowanie estakady w ograniczonym zakresie

W październiku 2025 roku Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zlecił przeprowadzenie drugiej, uzupełniającej ekspertyzy stanu technicznego estakady. Uznał bowiem, że pierwsza jest niewystarczająca do podjęcia dalszych działań w sprawie obiektu nad chorzowskim Rynkiem. Dokument przygotowała Firma Inżynierska GF MOSTY Grzegorz Frej.

Wyniki ekspertyzy uzupełniającej przedstawiono 14 kwietnia 2026 roku. Wskazano w niej, że estakada znajduje się w stanie przedawaryjnym i nie ma zdolności bezpiecznego przenoszenia normowych obciążeń. Przejściowo i krótkoterminowo inżynierowie dopuszczają powrót ruchu na estakadzie w bardzo ograniczonym zakresie i pod wieloma warunkami: bezwzględnego wykonania prac naprawczych, zabezpieczeń obiektu i jego stałego monitoringu.

Zgodnie z ekspertyzą – jak już wspomnieliśmy – możliwy jest tam ruch tramwajów po jednym torze, a ruch samochodowy jest możliwy tylko po jednym pasie w obu kierunkach, przez środek jezdni i tylko dla pojazdów do 3,5 tony, czyli wyłączając autobusy komunikacji miejskiej. Ekspertyza pozwalała także na przywrócenie ruchu samochodów, tramwajów, autobusów i pieszych pod estakadą.

Co z powrotem samochodów na estakadę?

Ruch pod estakadą już wznowiono, a wkrótce na estakadę wrócą tramwaje. Co ze wznowieniem na estakadzie ruchu samochodów (z ograniczeniami wskazanymi w ekspertyzie)? Nadal nie wiadomo. W ubiegłym miesiącu prezydent Chorzowa mówił, że zastanawiają się czy to w ogóle będzie miało sens. Wskazywał, że przy tych ograniczeniach powrót samochodów na estakadę może spowodować ogromne korki.

Czterystumetrową estakadę nad Rynkiem w Chorzowie zbudowano w latach 70. XX wieku. Ostatni poważny remont przeszła w latach 2012-2013. Gwarancja udzielona po tych pracach wynosiła 10 lat i... tyle estakada wytrzymała. Po tym czasie zaczęła się sypać. Na całej jej długości pojawiły się spękania i odpadały fragmenty jej elewacji.

Uzupełniająca ekspertyza stanu technicznego estakady wskazuje, że utrzymywanie tak zdegradowanego obiektu jest bezzasadne i estakada powinna zostać rozebrana w ciągu najbliższych pięciu lat. Co w zamian? Prezydent Chorzowa wskazywał, że możliwe są różne warianty: zarówno odbudowa estakady w obecnej formie, jak i budowa mostu łączącego ruch tramwajowy, pieszy, rowerowy i lokalny ruch samochodowy z dworcem kolejowym Chorzów Miasto oraz zmiana układu komunikacyjnego wokół rynku.