Spodek czekają zmiany. Będzie modernizacja oświetlenia

Katowice przygotowują modernizację oświetlenia hali głównej Spodka. Planowane prace obejmują wymianę systemów świateł sportowych, eventowych, awaryjnych, a także oświetlenia nad trybunami. Spodek rozświetli się na nowo - przygotowano ponad 6 km nowych kabli i 700 sztuk opraw w ramach modernizacji oświetlenia.

Katowice przygotowują modernizację oświetlenia hali głównej Spodka. Planowane prace obejmują wymianę systemów świateł sportowych, eventowych, awaryjnych, a także oświetlenia nad trybunami. Spodek rozświetli się na nowo - przygotowano ponad 6 km nowych kabli i 700 sztuk opraw w ramach modernizacji oświetlenia.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji zmodernizowane zostanie oświetlenie areny głównej Spodka. Będzie ono dostosowane do wymagań dla różnego rodzaju dyscyplin sportowych tj.: badminton, szermierka, tenis stołowy, koszykówka, judo, kendo, karate, siatkówka, podnoszenie ciężarów, gimnastyka artystyczna, krykiet, hokej, piłka nożna, piłka ręczna, rolkarstwo, tenis, hokej na lodzie, łyżwiarstwo figurowe, aerobik, lekkoatletyka, taniec, curling z udziałem telewizji, zgodnie z normą PN-EN 12193.

Jak informuje miasto, wymienione zostaną systemy oświetlenia sportowego, trybun, eventowego oraz awaryjnego. Wykonana zostanie także modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej i systemów odpowiedzialnych za sterowanie. Roboty rozpoczną się od demontażu metahalogenowych opraw, instalacji kablowych, rozdzielnic.

- Następnie wykonawca m.in. zamontuje nowe oprawy LED, wykona trasy kablowe dla zasilania i sterowania, instalacje światłowodowe, a także zrealizuje układ oświetlenia awaryjnego. W ramach tej inwestycji w Spodku zostanie położonych ponad 6 km nowych kabli, a liczba nowych opraw wynosi ponad 700 sztuk – wyjaśnia Jarosław Łuczyński, dyrektor ds. inwestycji kubaturowych w Katowickich Inwestycjach, spółki odpowiedzialnej za realizację inwestycji.

Na realizację wszystkich prac przewidziano 7 miesięcy. Zainteresowani wykonawcy mogą składać swoje oferty do 7 sierpnia.

Co roku miasto Katowice inwestuje w Spodek i przeprowadza kolejne modernizacje. W ubiegłym roku na realizację wszystkich prac wydano ponad 9 mln zł, a ostatnio realizowane inwestycje dotyczyły m.in. wymiany parkietu sportowego w sali gimnastycznej oraz modernizacji i przearanżowania części widowni w hali głównej.

