Kraj i Świat

KNF nałożyła 5,1 mln zł kar pieniężnych na Bank Ochrony Środowiska

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Bank Ochrony Środowiska 5,1 mln zł kar pieniężnych w związku z niedopełnieniem obowiązków - poinformował bank w komunikacie giełdowym. Zapewnił, że wskazane w decyzji nieprawidłowości zostały już usunięte.

Pap

29 lipca 2026, 16:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: pixabay

Wysoka kara, nieprawidłowości usunięto

fot: pixabay

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Bank Ochrony Środowiska 5,1 mln zł kar pieniężnych w związku z niedopełnieniem obowiązków - poinformował bank w komunikacie giełdowym. Zapewnił, że wskazane w decyzji nieprawidłowości zostały już usunięte.

Banku Ochron Środowiska przekazał w środę, że decyzja KNF datowana jest na 24 lipca i dotyczy niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

"Bank informuje, że wskazane w decyzji nieprawidłowości zostały już usunięte, a stosowne działania naprawcze oraz usprawniające zostały wdrożone przed wydaniem decyzji. Bank analizuje treść otrzymanej decyzji oraz podejmie dalsze działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozważy wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy" - poinformował BOŚ.

Wyspecjalizowany bank pierwszego wyboru

Postępowanie dotyczyło czynności kontrolnych prowadzonych w BOŚ od 14 listopada 2019 r. do 24 stycznia 2020 r. i obejmowało zakres od 13 lipca 2018 r. do 24 stycznia 2020 r.

BOŚ na swojej stronie podaje, że jest "wyspecjalizowanym bankiem pierwszego wyboru" dla klientów, którzy realizują lub chcą realizować inwestycje proekologiczne. Jego misją jest wspieranie zielonej transformacji. Większościowym akcjonariuszem Banku Ochrony Środowiska (58,05 proc.) jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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