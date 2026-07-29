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Gliwice domykają obwodnicę. Zgłosiło się 10 wykonawców

Zakończyło się przyjmowanie ofert w przetargu na budowę brakującego fragmentu południowej obwodnicy Gliwic między ul. Rybnicką a ul. Bojkowską. Do postępowania zgłosiło się 10 firm, a ich propozycje cenowe mieszczą się w przedziale od nieco ponad 29 mln zł do niemal 40 mln zł – informują w gliwickim magistracie.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

29 lipca 2026, 16:45
źródło: portal gospodarka i ludzie

Południowa obwodnica Gliwic

Zakończyło się przyjmowanie ofert w przetargu na budowę brakującego fragmentu południowej obwodnicy Gliwic między ul. Rybnicką a ul. Bojkowską. Do postępowania zgłosiło się 10 firm, a ich propozycje cenowe mieszczą się w przedziale od nieco ponad 29 mln zł do niemal 40 mln zł – informują w gliwickim magistracie.

Złożone oferty będą teraz analizowane pod względem formalnym, technicznym i finansowym przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. Wstępna ocena ma potrwać około miesiąca, choć przy tak dużej liczbie ofert i obszernej dokumentacji termin może się wydłużyć. Po zakończeniu analizy miasto wybierze wykonawcę inwestycji.

Nowy odcinek obwodnicy połączy Rybnicką z Bojkowską

Nowy odcinek drogi będzie miał około 1,7 km długości i po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Połączy ul. Bojkowską z ul. Rybnicką, domykając trasę biegnącą od węzła autostradowego Gliwice Sośnica i ul. Pszczyńskiej przez Bojkowską, a dalej łączącą się z ciągiem od DK88 przez Aleję Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Sowińskiego i Daszyńskiego do Rybnickiej.

- Dzięki temu kierowcy będą mogli przejechać całą miejską obwodnicą, liczącą ponad 10 km, bez wjeżdżania do centrum. Nowe połączenie ułatwi podróże między dzielnicami, dojazd do zakładów pracy i wyjazd z miasta. Powinno także odciążyć mniejsze ulice, z których obecnie korzystają kierowcy jadący między innymi od strony węzła Gliwice Sośnica – podkreślają w gliwickim magistracie.

W projekcie także trasa pieszo-rowerowa

W ramach zadania przewidziano także trasę pieszo-rowerową, zatoki autobusowe, oświetlenie i kanalizację deszczową. Przy ul. Rybnickiej ma zostać rozbudowane skrzyżowanie oraz zainstalowana sygnalizacja świetlna. Zaplanowano też nowe zjazdy na teren gliwickiego lotniska i Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów. Przy ul. Bojkowskiej gotowe są już rondo i odchodzący od niego krótki fragment przyszłej drogi.

Budowa będzie mogła rozpocząć się po rozstrzygnięciu przetargu. Roboty w terenie mają potrwać nieco ponad dwa lata.

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