Kraj i Świat

Duża inwestycja przeciwpowodziowa. Dotyczy 3 tysięcy ludzi

Wody Polskie podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie przebudowy zbiornika Dzierżno Duże. 

Robert Passia

Robert Passia

29 lipca 2026, 15:34
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Modernizacja zbiornika Dzierżno Duże.

fot: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wody Polskie podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie przebudowy zbiornika Dzierżno Duże. 

443 miliony złotych pochodzić będzie z unijnych Funduszy Europejskich, a wartość całej inwestycji to 556 mln zł. Zbiornik Dzierżno Duże, który znajduje się w powiecie gliwickim, jest kluczowy dla gospodarki wodnej południowej Polski. 

– Modernizacja Dzierżna Dużego ma znaczenie ponadregionalne. Zbiornik pełni kluczową rolę w systemie ochrony przeciwpowodziowej doliny Kłodnicy, a jednocześnie jest ważnym elementem gospodarki wodnej regionu – mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich. 

Inwestycja, na którą pozyskano środki ma znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej, zwiększenia możliwości retencyjnych i warunków gospodarowania wodami w regionie. Prace, które zostaną wykonane związane są m.in. z uszczelnieniem i wzmocnieniem konstrukcji obiektu oraz modernizacją urządzeń hydrotechnicznych. 

Modernizacja ma wpłynąć na poziom bezpieczeństwa 3 tysięcy mieszkańców województw śląskiego i opolskiego i dotyczyć m. in. Taciszowa, Byciny, Pławniowic, Łanów, Rudzińca, Ujazdu, Niezdrowic, Sławięcic czy Kędzierzyna-Koźla. Inwestycja podniesie poziom ochrony przeciwpowodziowej terenów położonych wzdłuż doliny Kłodnicy. Efektem ma być zabezpieczenie domów, infrastruktury czy tereny rolnicze przed skutkami zjawisk związanych ze zmianami klimatu. 

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