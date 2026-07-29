Duża inwestycja przeciwpowodziowa. Dotyczy 3 tysięcy ludzi

Wody Polskie podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie przebudowy zbiornika Dzierżno Duże.

Wody Polskie podpisały z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie przebudowy zbiornika Dzierżno Duże.

443 miliony złotych pochodzić będzie z unijnych Funduszy Europejskich, a wartość całej inwestycji to 556 mln zł. Zbiornik Dzierżno Duże, który znajduje się w powiecie gliwickim, jest kluczowy dla gospodarki wodnej południowej Polski.

– Modernizacja Dzierżna Dużego ma znaczenie ponadregionalne. Zbiornik pełni kluczową rolę w systemie ochrony przeciwpowodziowej doliny Kłodnicy, a jednocześnie jest ważnym elementem gospodarki wodnej regionu – mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.

Inwestycja, na którą pozyskano środki ma znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej, zwiększenia możliwości retencyjnych i warunków gospodarowania wodami w regionie. Prace, które zostaną wykonane związane są m.in. z uszczelnieniem i wzmocnieniem konstrukcji obiektu oraz modernizacją urządzeń hydrotechnicznych.

Modernizacja ma wpłynąć na poziom bezpieczeństwa 3 tysięcy mieszkańców województw śląskiego i opolskiego i dotyczyć m. in. Taciszowa, Byciny, Pławniowic, Łanów, Rudzińca, Ujazdu, Niezdrowic, Sławięcic czy Kędzierzyna-Koźla. Inwestycja podniesie poziom ochrony przeciwpowodziowej terenów położonych wzdłuż doliny Kłodnicy. Efektem ma być zabezpieczenie domów, infrastruktury czy tereny rolnicze przed skutkami zjawisk związanych ze zmianami klimatu.