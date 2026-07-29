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Strefa Czystego Transportu w Katowicach działa już miesiąc. Ilu kierowców dostało mandat?

Miesiąc po wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu w Katowicach zapytaliśmy w straży miejskiej, ilu kierowców ukarano mandatem za naruszenie jej zasad.

Robert Passia

Robert Passia

29 lipca 2026, 13:19
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: K. Kalkowski/UM Katowice

Strefa Czystego Transportu w Katowicach. Czy kierowcy przestrzegają jej wymogów?

fot: K. Kalkowski/UM Katowice

Miesiąc po wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu w Katowicach zapytaliśmy w straży miejskiej, ilu kierowców ukarano mandatem za naruszenie jej zasad.

Strefa Czystego Transportu (SCT) w Katowicach została wprowadzona 29 czerwca. Obejmuje ulice w ścisłym centrum miasta – część ul. ks. Piotra Skargi, ul. Stanisława Moniuszki, ul. Waleriana Pańki, część ul. Jerzego Dudy-Gracza, część ul. Warszawskiej, ul. Francuską, ul. Tylną Mariacką, część Dworcowej i ul. Juliusza Słowackiego. Do strefy mogą wjechać samochody benzynowe spełniające co najmniej normę Euro 3 lub wyprodukowane od 2000 roku, a także diesle, które spełniają normę Euro 5 lub zostały wyprodukowane od 2009 roku. 

Co ważne, mieszkańcy Katowic oraz pozostałych gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mogą poruszać się po strefie bez ograniczeń, nawet jeśli przed wprowadzeniem SCT posiadali samochody niespełniające jej wymogów. Stąd też o strefie mówi się jako o niewielkiej pod względem rozmiaru i liberalnej pod kątem wymogów. Zapytaliśmy w straży miejskiej, ile mandatów w ciągu ostatniego miesiąca wystawiono w Katowicach za łamanie zapisów zapisów uchwały o strefie.

Na obszarze objętym strefą ukarano 72 osoby, ale były to wykroczenia przeciwko porządkowi w komunikacji. Wszystkie te pojazdy spełniały wymogi uchwały o ustanowieniu Strefy Czystego Transportu – mówi Małgorzata Dołbecka z katowickiej straży miejskiej. 

Oznacza to, że żaden z kierowców nie został ukarany mandatem za naruszanie zasad obowiązujących w strefie. Straż miejska prowadząc kontrolę sprawdza jednak, czy samochody spełniają wymogi uchwały o SCT. Obecne zasady funkcjonowania katowickiej strefy mają obowiązywać do końca czerwca 2029 roku. Wymogi wobec wjeżdżających pojazdów mają być następnie stopniowo zaostrzane.
 

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