Kraj i Świat

KGHM wśród najlepszych pracodawców w Polsce

KGHM znalazł się wśród 10 najlepszych pracodawców w Polsce w badaniu Randstad Polska Employer Brand Research 2026. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

29 lipca 2026, 11:09
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KGHM

KGHM doceniony w badaniu pracodawców.

fot: KGHM

KGHM znalazł się wśród 10 najlepszych pracodawców w Polsce w badaniu Randstad Polska Employer Brand Research 2026. 

W ostatniej edycji badania spółka z Dolnego Śląska może pochwalić się pierwszym miejscem w kategorii najbardziej atrakcyjnych pracodawców w sektorze surowce i paliwa. Z kolei w ogólnym rankingu najlepszych pracodawców uplasowała się na szóstym miejscu.

Respondenci docenili KGHM za wykorzystywanie najnowszych technologii, silne kierownictwo oraz atrakcyjne wynagrodzenia i benefity. 

W Polsce badanie Randstad prowadzone jest od 15 lat. W tym roku wzięło udział ponad 4100 respondentów z całej Polski, którzy oceniali 150 największych firm. KGHM kilka razy znajdował się na pierwszej pozycji tego zestawienia. W latach 2015-2017 w trzech kolejnych edycjach spółka była najwyżej oceniana przez osoby biorące udział w badaniu. 

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