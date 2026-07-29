KGHM wśród najlepszych pracodawców w Polsce

W ostatniej edycji badania spółka z Dolnego Śląska może pochwalić się pierwszym miejscem w kategorii najbardziej atrakcyjnych pracodawców w sektorze surowce i paliwa. Z kolei w ogólnym rankingu najlepszych pracodawców uplasowała się na szóstym miejscu. Respondenci docenili KGHM za wykorzystywanie najnowszych technologii, silne kierownictwo oraz atrakcyjne wynagrodzenia i benefity.

W Polsce badanie Randstad prowadzone jest od 15 lat. W tym roku wzięło udział ponad 4100 respondentów z całej Polski, którzy oceniali 150 największych firm. KGHM kilka razy znajdował się na pierwszej pozycji tego zestawienia. W latach 2015-2017 w trzech kolejnych edycjach spółka była najwyżej oceniana przez osoby biorące udział w badaniu.