Śląscy policjanci, wspólnie z funkcjonariuszami innych służb, przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę realizację wymierzoną w zorganizowaną przestępczość związaną z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Podczas działań śledczy przeprowadzili 31 przeszukań, zatrzymali 5 osób oraz zabezpieczyli dokumentację, sprzęt elektroniczny i mienie o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych. Policjanci ustalili też mienie podejrzanych o łącznej wartości przekraczającej 11 milionów zł.

Śląscy policjanci, wspólnie z funkcjonariuszami innych służb, przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę realizację wymierzoną w zorganizowaną przestępczość związaną z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Podczas działań śledczy przeprowadzili 31 przeszukań, zatrzymali 5 osób oraz zabezpieczyli dokumentację, sprzęt elektroniczny i mienie o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych. Policjanci ustalili też mienie podejrzanych o łącznej wartości przekraczającej 11 milionów zł.

Od 11 do 12 sierpnia 2026 roku śląscy policjanci, wspólnie z funkcjonariuszami innych służb, przeprowadzili na terenie kilku miast województwa śląskiego i małopolskiego działania wymierzone w zorganizowaną grupę przestępczą związaną z nielegalnym składowaniem i gospodarowaniem odpadami.

Realizacja tych czynności była efektem pracy funkcjonariuszy specjalnej grupy operacyjno-procesowej, powołanej w tej sprawie decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. W skład grupy działającej w Wydziale ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Katowicach, zaangażowani zostali policjanci z komórek kryminalnych, ekonomicznych, narkotykowych, antykorupcyjnych oraz do spraw zwalczania przestępczości pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a także funkcjonariusze kilkunastu jednostek Policji z terenu województwa śląskiego - informuje Śląska Policja.

Efektem tych działań było zatrzymanie pięciu osób - 4 mężczyzn i kobiety, w wieku od 32 do 52 lat, podejrzewanych o udział w przestępczym procederze.

W trakcie realizacji policjanci przeprowadzili łącznie 31 przeszukań pomieszczeń biurowych, magazynowych, mieszkalnych oraz pojazdów, gdzie zabezpieczyli obszerną dokumentację finansowo-księgową, w tym faktury VAT, karty przekazania odpadów oraz umowy handlowe. Śledczy zabezpieczyli również elektroniczne nośniki danych - dyski twarde, komputery, telefony komórkowe i pendrive’y. Zgromadzone na nich dane mogą mieć istotne znaczenie dla dalszego postępowania, dotyczące chociażby finansów czy prowadzonej korespondencji elektronicznej.

Zabezpieczono mienie o wartości ponad 11 mln zł

W trakcie przeszukań śledczy zabezpieczyli również mienie na poczet przyszłych kar i grzywien. Tymczasowo zajęte zostały trzy samochody osobowe o łącznej wartości przekraczającej 230 tysięcy złotych oraz środki pieniężne - ponad 105 tys . zł, przeszło 2,7 tys . euro, ponad 1,1 tys . dolarów amerykańskich oraz 200 franków szwajcarskich. Zabezpieczono również złoto w postaci sześciu sztabek o wadze 100 i 50 gramów. W wyniku działań funkcjonariuszy Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego ujawniono ponadto mienie podejrzanych o wartości przekraczającej 11 milionów złotych, podejmując równocześnie działania zmierzające do jego zabezpieczenia.

Policjanci, wspólnie z żołnierzami z CBRN-HEST z 15 Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej, biegłymi z zakresu gospodarowania odpadami, chemii, ochrony środowiska i inżynierii materiałowej, przeprowadzili oględziny terenów przemysłowych należących do spółek powiązanych z nielegalnym procederem. W toku tych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną, pobrano próbki oraz wykonano tzw. nalot fotogrametryczny, który pozwoli na szczegółową analizę badanego terenu.

Pięcioro zatrzymanych usłyszało zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także poświadczania nieprawdy w dokumentacji kart przekazania odpadów, a dwóch podejrzanych dodatkowo zarzuty nielegalnego składowania odpadów, w tym niebezpiecznych - podaje Śląska Policja.

Wobec trzech podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, poręczenia majątkowe w wysokości od 20 do 150 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Wobec dwóch podejrzanych - mężczyzn w wieku 43 i 51 lat, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, uwzględniając wnioski prokuratora, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Będzie ciąg dalszy

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci i prokurator prowadzą dalsze czynności, których celem jest ustalenie pełnego zakresu działalności przestępczej oraz wszystkich osób mogących mieć związek z nielegalnym procederem.