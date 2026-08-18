No może nie cała, ale poszczególne państwa zaczynają się wyłamywać. W ostatnim czasie to Holandia. Tamtejsze elektrownie węglowe produkują prąd intensywniej niż w ostatnich latach. Powód to wysokie ceny gazu spowodowane geopolityką - wojną w Ukrainie i konfliktem na Bliskim Wschodzie, niestabilność OZE oraz rosnący eksport energii.

No może nie cała, ale poszczególne państwa zaczynają się wyłamywać. W ostatnim czasie to Holandia. Tamtejsze elektrownie węglowe produkują prąd intensywniej niż w ostatnich latach. Powód to wysokie ceny gazu spowodowane geopolityką - wojną w Ukrainie i konfliktem na Bliskim Wschodzie, niestabilność OZE oraz rosnący eksport energii.

Prestiżowy, gospodarczy dziennik „Het Financieele Dagblad” poinformował, że produkcja prądu z węgla do 14 sierpnia pozostaje jeszcze poniżej poziomu z całego 2025 r., jednak przy obecnym tempie także ubiegłoroczny wynik może zostać przekroczony.

media przypominają, że bloki węglowe pracowały na podobną skalę podczas kryzysu gazowego w 2022 r., gdy po rosyjskiej inwazji na Ukrainę gwałtownie wzrosły ceny gazu.

Energia z węgla produkowana w Holandii trafia m.in. do Belgii. Węgiel zastępuje w tych krajach gaz, który przez tamtejsze władze został uznany za zbyt drogi i niestabilny w dostawach, uzależniony od geopolityki.

Zgodnie z holenderskimi przepisami elektrownie węglowe mają zostać zamknięte najpóźniej w 2030 r.