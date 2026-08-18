Kraj i Świat

Europa po cichu wraca do węgla? Dokładnie tak. Bo potrafi dobrze liczyć

No może nie cała, ale poszczególne państwa zaczynają się wyłamywać. W ostatnim czasie to Holandia. Tamtejsze elektrownie węglowe produkują prąd intensywniej niż w ostatnich latach. Powód to wysokie ceny gazu spowodowane geopolityką - wojną w Ukrainie i konfliktem na Bliskim Wschodzie, niestabilność OZE oraz rosnący eksport energii.

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

18 sierpnia 2026, 09:58
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: pixabay.com

Energetykę ratuje węgiel

fot: pixabay.com

No może nie cała, ale poszczególne państwa zaczynają się wyłamywać. W ostatnim czasie to Holandia. Tamtejsze elektrownie węglowe produkują prąd intensywniej niż w ostatnich latach. Powód to wysokie ceny gazu spowodowane geopolityką - wojną w Ukrainie i konfliktem na Bliskim Wschodzie, niestabilność OZE oraz rosnący eksport energii.

Prestiżowy, gospodarczy dziennik „Het Financieele Dagblad” poinformował, że produkcja prądu z węgla do 14 sierpnia pozostaje jeszcze poniżej poziomu z całego 2025 r., jednak   przy obecnym tempie także ubiegłoroczny wynik może zostać przekroczony.

media przypominają, że bloki węglowe pracowały na podobną skalę podczas kryzysu gazowego w 2022 r., gdy po rosyjskiej inwazji na Ukrainę gwałtownie wzrosły ceny gazu.

Energia z węgla produkowana w Holandii trafia m.in. do Belgii. Węgiel zastępuje w tych krajach gaz, który przez tamtejsze władze został uznany za zbyt drogi i niestabilny w dostawach, uzależniony od geopolityki. 

Zgodnie z holenderskimi przepisami elektrownie węglowe mają zostać zamknięte najpóźniej w 2030 r.

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