Kraj i Świat

Jest zakaz korzystania z wód sekcji VI Kanału Gliwickiego

Wojewoda śląski Marek Wójcik wydał rozporządzenie porządkowe wprowadzające zakaz korzystania z wód sekcji VI Kanału Gliwickiego. Zakaz obowiązuje od 17 sierpnia 2026 roku do odwołania. Został on wprowadzony w związku z koniecznością zwalczania złotej algi w wodach Kanału Gliwickiego.

Monika Krezel

Monika Krężel

18 sierpnia 2026, 11:43
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Urząd Wojewódzki w Katowicach

Robocza wizja terenowa na śluzie Łabędy

fot: Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wojewoda śląski Marek Wójcik wydał rozporządzenie porządkowe wprowadzające zakaz korzystania z wód sekcji VI Kanału Gliwickiego. Zakaz obowiązuje od 17 sierpnia 2026 roku do odwołania. Został on wprowadzony w związku z koniecznością zwalczania złotej algi w wodach Kanału Gliwickiego.

Zakaz obejmuje w szczególności:

  • spożywanie wody,
  • wchodzenie do wody, kąpiele,
  • połów i spożywanie ryb,
  • pojenie zwierząt gospodarskich i domowych,
  • używanie wody do celów gospodarczych (np. podlewanie),
  • uprawianie sportów wodnych i turystyki.

Naruszenie zakazu wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń. Zakaz nie dotyczy działań związanych z zarządzaniem kryzysowym, pracami budowlanymi, utrzymaniem wód oraz pracami konserwacyjnymi - poinformował wojewoda śląski.

Obowiązują również rekomendacje Międzyresortowego Zespołu ds. Odry. W sekcjach V i VI Kanału Gliwickiego całkowicie ograniczono przepływ wód w dół kanału. Do odwołania wstrzymano również śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno.

Sytuacja jest monitorowana

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez właściwe służby i inspekcje. Prowadzone są patrole kontrolne zarówno od strony wody, jak i lądu. Obejmują one cały Kanał Gliwicki, ze szczególnym uwzględnieniem IV, V i VI sekcji, a także teren zbiornika Dzierżno Duże.

Podczas działań prowadzonych w godzinach porannych 17 sierpnia br. pracownicy RZGW w Gliwicach podjęli z wody VI sekcji Kanału Gliwickiego około 116 kg śniętych ryb.

Śnięte ryby zostały pobrane przez służby weterynaryjne do badań sekcyjnych. Trwa również zintensyfikowany pobór prób wody przez służby środowiskowe do analiz pod kątem obecności glonów „złotej algi”.

Służby działają w sposób skoordynowany i robią wszystko, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się złotej algi na kolejne akweny. Wstrzymano śluzowania i ograniczono przepływ wód. Każde z tych działań ma służyć jednemu celowi – odcięciu możliwości dalszego przemieszczania się zagrożenia. Sytuacja jest stale monitorowana przez służby, a podejmowane działania są na bieżąco dostosowywane do jej przebiegu – zaznacza wojewoda śląski Marek Wójcik, który dzisiaj wziął udział w roboczej wizji terenowej na śluzie Kanału Gliwickiego w Łabędach.

 

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