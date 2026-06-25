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Tramwaje Śląskie starają się o odblokowanie 450 mln zł wsparcia z UE

Tramwaje Śląskie starają się o odblokowanie 450 mln zł wsparcia z UE - poinformował p.o. prezesa spółki Krzysztof Mikuła. Pieniądze zablokowano w zw. ze śledztwem ws. podejrzeń o oszustwa i korupcję podczas przetargów dotyczących infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Pap

25 czerwca 2026, 13:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Krawczyk

Obecnie spółka Tramwaje Śląskie należy do 12 miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

fot: Krystian Krawczyk

Tramwaje Śląskie starają się o odblokowanie 450 mln zł wsparcia z UE - poinformował p.o. prezesa spółki Krzysztof Mikuła. Pieniądze zablokowano w zw. ze śledztwem ws. podejrzeń o oszustwa i korupcję podczas przetargów dotyczących infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Krzysztof Mikuła poinformował w czwartek, że 450 mln zł wsparcia z UE zablokowało Centrum Unijnych Projektów Transportowych, które zajmuje się wspieraniem beneficjentów przy pozyskiwaniu i wykorzystywaniu Funduszy Europejskich w obszarze transportu.

- Śledztwo Prokuratury Europejskiej (EPPO) spowodowało zablokowanie 450 mln zł dotacji unijnych. To bardzo duży problem dla spółki. Natomiast po dotychczasowych rozmowach jestem optymistą. Widzę, że jest możliwość odblokowania tych środków.  Intensywnie pracujemy nad tym, żeby wszystkie procedury były przestrzegane, żebyśmy odzyskali zaufanie interesariuszy - podkreślił Krzysztof Mikuła.

Zaznaczył, że zablokowane wsparcie z UE nie dotyczy projektów będących przedmiotem śledztwa EPPO. Wskazał, że spółka zamierza dokonać przesunięć między projektami w ramach Funduszy Europejskich, żeby dofinansować tylko i wyłącznie te, które nie wzbudzają żadnych wątpliwości.

Kluczowa dla Katowic inwestycja

Zapewnił, że kluczowa dla Katowic inwestycja - tramwaj na południe miasta - nie jest zagrożona. Wskazał, że liderem konsorcjum są Katowickie Inwestycje - spółka Urzędu Miasta Katowice - i to one zajmują się przetargiem. Termin otwarcia ofert był już kilkukrotnie przesuwany. Obecnie to 30 czerwca.

Mikuła dodał, że Tramwaje Śląskie nie rezygnują również z budowy łącznika na ul. 11 Listopada w Sosnowcu.

- Unieważniliśmy postępowanie przetargowe, ponieważ chcemy je rozpocząć od nowa. To jeden z elementów sanacji spółki, który ma doprowadzić do sytuacji, żeby te europejskie środki zostały odblokowane. Nie grozi nam niezrealizowanie tej inwestycji - powiedział Krzysztof Mikuła.

Poinformował, że suma wsparcia z UE we wszystkich projektach, które są przedmiotem śledztwa EPPO, to 168 mln zł.

Śledztwo EPPO dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję podczas przetargów na modernizację infrastruktury tramwajowej w GZM. Przewidziane na to wsparcie z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 to 1,9 mld zł.

Łapówki w tle

W grudniu 2025 r. zatrzymano cztery osoby podejrzane o udział w procederze korupcyjnym. Jeden z podejrzanych - sprawujący ważną funkcję publiczną - został aresztowany.

 Od 2021 r. miał przekazywać poufne informacje faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu. Łapówki miały być wypłacane za zatwierdzenie zawyżonych kosztów lub rozliczenie fikcyjnych prac.

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