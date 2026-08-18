Projektowana jest rozbudowa odcinka drogi do lotniska Katowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach do połowy lipca 2028 r. ma dysponować dokumentacją rozbudowy jednojezdniowego odcinka drogi nr 913 na przebiegu od węzła z trasą S1 do lotniska Katowice - wynika z informacji ZDW. Pozostała część dojazdu do Katowice Airport jest już dwujezdniowa.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach do połowy lipca 2028 r. ma dysponować dokumentacją rozbudowy jednojezdniowego odcinka drogi nr 913 na przebiegu od węzła z trasą S1 do lotniska Katowice - wynika z informacji ZDW. Pozostała część dojazdu do Katowice Airport jest już dwujezdniowa.

Zgodnie z informacją zarządu, pod koniec lipca br. zamówił on opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy DW913, która zakłada dobudowę ok. 600 metrów drugiej jezdni tej drogi na odcinku od węzła Lotnisko na drodze ekspresowej S1 do ul. Równoległej w Pyrzowicach.

Dokumentację za blisko 500 tys. zł opracowuje Biuro Studiów i Projektów Komunikacji z Katowic. Termin to 15 lipca 2028 r. (plus późniejszy nadzorem autorskim podczas robót budowlanych). Dokumentacja będzie podstawą do przygotowania i przeprowadzenia rozbudowy drogi.

Jak precyzuje ZDW, zakładana jest przebudowa północnego ronda węzła z trasą S1 (z ew. przebudową lub rozbudową łącznic i jezdni głównej) oraz dobudowa drugiej jezdni od ronda węzła S1 do rejonu ul. Równoległej, z wszystkimi potrzebnymi instalacjami i obiektami.

Dokumentacja ma zawierać komplet opracowań do uzyskania decyzji administracyjnych i realizacji inwestycji, w tym projekt budowlany i wykonawczy, kosztorysy, specyfikacje techniczne oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia przetargu realizacyjnego.

Katowicki ZDW od 4 sierpnia prowadzi również przetarg na opracowanie dokumentacji kolejnego połączenia drogowego do lotniska Katowice - od węzła drogi ekspresowej S1 Mierzęcice do układu dróg lokalnych przy lotnisku (w jego wschodniej, technicznej części).

Zarząd planuje budowę drogi klasy G od ronda na węźle Mierzęcice do terenów lotniska, wraz z dowiązaniem do układu lokalnego lotniska. Powstać mają m.in. wiadukty nad linią kolejową nr 182, bocznicą kolejową do lotniska i ul. Kolejową (z powiązaniem z ul. Kolejową).

Termin składania ofert w tym przetargu przypada obecnie na 10 września br. Dokumentacja (z dokumentami umożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych) ma zostać dostarczona w 30 miesięcy od zawarcia kontraktu. Także tutaj zakładany jest późniejszy nadzór autorski.

Droga wojewódzka nr 913 to główna trasa dojazdowych do portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach. W poprzednich latach, przy wsparciu środków unijnych, rozbudowano odcinek trasy S1 od węzła Lotnisko do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Pyrzowicach.

Jesienią 2021 r. otwarto po przebudowie liczący 12,6 km odcinek DW913 od drogi krajowej nr 78 (przebiegającej m.in. w pobliżu lotniska) do trasy nr 86 (to odcinek tzw. gierkówki, wiodący m.in. od Katowic i Sosnowca do węzła z S1 w Podwarpiu).