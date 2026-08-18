Nowoczesne Impulsy 2 coraz częściej można spotkać podczas codziennych podróży Kolejami Śląskimi po regionie. Teraz pasażerowie będą mogli bliżej poznać najnowsze pociągi z nowosądeckiego Newagu podczas dwóch specjalnych przejazdów: 20 sierpnia na trasie Katowice – Żarki-Letnisko oraz 25 sierpnia na trasie Katowice – Lubliniec. W niedzielę bezpłatnie będzie można dojechać na Memoriał Kamili Skolimowskiej.

Nowoczesne Impulsy 2 coraz częściej można spotkać podczas codziennych podróży Kolejami Śląskimi po regionie. Teraz pasażerowie będą mogli bliżej poznać najnowsze pociągi z nowosądeckiego Newagu podczas dwóch specjalnych przejazdów: 20 sierpnia na trasie Katowice – Żarki-Letnisko oraz 25 sierpnia na trasie Katowice – Lubliniec. W niedzielę bezpłatnie będzie można dojechać na Memoriał Kamili Skolimowskiej.

Na każdy promocyjny przejazd nowym Impulsem 2 Koleje Śląskie przygotowały 250 bezpłatnych miejsc. Podróż wymaga wcześniejszej rezerwacji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie przewoźnika: www.kolejeslaskie.pl. Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie cztery miejsca.

Kierunek Żarki-Letnisko i Lubliniec

W czwartek, 20 sierpnia pociąg wyruszy z Katowic o godz. 9:10 i dotrze do Żarek-Letniska o godz. 10:19. Podróż powrotną zaplanowano na godz. 11:47, aby dotrzeć do Katowic o godz. 12:52. Z kolei we wtorek, 25 sierpnia Impuls 2 wyjedzie z Katowic o godz. 9:15. Do Lublińca przyjedzie o godz. 10:22. W drogę powrotną wyruszy o godz. 12:04, a do stacji Katowice dotrze o godz. 13:15.

– Chcemy, aby pasażerowie mogli nie tylko korzystać z nowych Impulsów 2 w codziennych podróżach, ale także bliżej poznać ich możliwości. Specjalne przejazdy promujące dofinansowanie z KPO (Krajowego Planu Odbudowy) będą okazją, by zobaczyć pociągi z bliska i przekonać się o komforcie podróży nowoczesnym taborem Kolei Śląskich – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Specjalne przejazdy Impulsami 2 Kolei Śląskich to także świetna okazja do krótkiego spaceru po okolicy.

– Przerwa między przyjazdem a podróżą powrotną z Lublińca w kierunku Katowic to około 1,5 godziny. W tym czasie można wybrać się na krótki spacer po mieście i zobaczyć między innymi zabytkowy Zamek w Lublińcu z XIV wieku. Z kolei przystanek Żarki-Letnisko znajduje się nieopodal plaży i kąpieliska – dodaje Bartłomiej Wnuk.

Coraz więcej nowych Impulsów 2

W barwach Kolei Śląskich kursuje już 15 nowych Impulsów 2, a docelowo ich flota będzie liczyć 35 pojazdów. To część największej w historii Kolei Śląskich modernizacji taboru – po zakończeniu dostaw nowe pojazdy będą stanowiły ponad połowę floty przewoźnika.

Impulsy 2 mogą rozwijać prędkość do 160 km/h i oferują około 400 miejsc, w tym 192 siedzące. Pociągi wyposażono m.in. w strefy rodzinne, miejsca do przewozu rowerów oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Mistrzowie sportu na wyciągnięcie ręki

W niedzielę, 23 sierpnia, na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie spotkają się największe gwiazdy światowej lekkoatletyki. Kibice wybierający się na Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów pociągami Kolei Śląskich.

Darmowy przejazd przysługuje osobom posiadającym ważny bilet na wydarzenie lub akredytację organizatora. Promocja Kolei Śląskich będzie obowiązywać w niedzielę 23, sierpnia na terenie województwa śląskiego, a podróż musi rozpoczynać lub kończyć się na stacji Katowice lub Chorzów Batory. Bezpłatne bilety będzie można otrzymać w dniu wydarzenia w kasach przewoźnika oraz u drużyn konduktorskich w pociągach. Liczba biletów jest ograniczona.

Światowa lekkoatletyka na Śląsku

Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej do 2022 roku jest częścią prestiżowego cyklu Diamentowej Ligi. Tegoroczna edycja ponownie zgromadzi na chorzowskim stadionie światową czołówkę.

W legendarnym “Kotle Czarownic” wystąpi m.in. Armand Duplantis, rekordzista świata w skoku o tyczce, Julien Alfred, mistrzyni olimpijska w biegu na 100 metrów oraz Melissa Jefferson-Wooden, mistrzyni świata na tym dystansie. Na starcie nie zabraknie również reprezentantów Polski, m.in. Ewy Swobody, Natalii Bukowieckiej czy Jakuba Szymańskiego.