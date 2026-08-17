Rynek węgla w II kwartale 2026 r.

Sytuacja na międzynarodowym rynku węgla w II kwartale 2026 r. była zmienna. Na ceny wpływały zarówno wydarzenia geopolityczne, jak i sytuacja na rynkach gazu i ropy. Duże znaczenie miały również zmieniające się warunki pogodowe oraz sezonowe zapotrzebowanie na energię w Europie i Azji.

Sytuacja na międzynarodowym rynku węgla w II kwartale 2026 r. była zmienna. Na ceny wpływały zarówno wydarzenia geopolityczne, jak i sytuacja na rynkach gazu i ropy. Duże znaczenie miały również zmieniające się warunki pogodowe oraz sezonowe zapotrzebowanie na energię w Europie i Azji.

Na początku analizowanego kwartału ceny węgla energetycznego na rynku europejskim podlegały znacznym wahaniom. Po wzrostach obserwowanych w pierwszej części kwietnia nastąpił wyraźny spadek cen. Zakończenie sezonu grzewczego, wyższe temperatury oraz duża produkcja energii ze źródeł odnawialnych ograniczały zapotrzebowanie na węgiel. Spadały również ceny innych surowców energetycznych. W tej sytuacji zainteresowanie zakupami było niewielkie, a aktywność na rynku spot pozostawała ograniczona.

Pod koniec kwietnia sytuacja zaczęła się zmieniać. W maju ceny węgla ponownie rosły. Rynek pozostawał pod wpływem wydarzeń na Bliskim Wschodzie i obaw o bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych. Wzrostom sprzyjały także oczekiwania na większe zużycie energii w okresie letnim. W Europie dodatkowym problemem był niski poziom wody w Renie, który utrudniał transport węgla z portów ARA do odbiorców.

W czerwcu wahania cen były jeszcze większe

Po silnych wzrostach na początku miesiąca ceny zaczęły spadać. Rynek szybko reagował na kolejne informacje dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz możliwych zmian w podaży gazu. W tym samym czasie słabło zapotrzebowanie na węgiel importowany ze strony części dużych odbiorców azjatyckich. Pod koniec kwartału sytuacja na rynku nieco się uspokoiła.

Duży wpływ na światowy rynek węgla miała sytuacja w Azji. W pierwszej części II kwartału część odbiorców zwiększała zakupy przed sezonem letnim i spodziewanym wzrostem zużycia energii. Aktywne na rynku pozostawały m.in. Korea Południowa i Japonia. W Chinach popyt na węgiel importowany zmieniał się w zależności od poziomu zapasów i produkcji energii w elektrowniach wodnych. W drugiej części kwartału wysokie zapasy w portach oraz poprawa warunków hydrologicznych ograniczały potrzebę zwiększania importu. Także Indie kupowały mniej węgla z zagranicy, korzystając z dużej podaży surowca krajowego.

Na rynku węgla koksowego zmiany były mniej gwałtowne

Handel na rynku spot pozostawał ograniczony, a kupujący często wstrzymywali się z decyzjami. Z jednej strony ceny wspierała mniejsza dostępność niektórych gatunków australijskiego węgla, z drugiej – słabszy popyt nie pozwalał na ich wyraźniejszy wzrost.

II kwartał 2026 r. przyniósł duże wahania cen węgla energetycznego. Po spadkach w kwietniu ceny wyraźnie wzrosły w maju, a w czerwcu, po początkowym umocnieniu, ponownie zaczęły spadać. Rynek pozostawał wrażliwy na wydarzenia geopolityczne i sytuację na rynku gazu. Jednocześnie słabszy popyt importowy Chin i Indii ograniczał wzrost cen, podczas gdy obawy o podaż i sezonowy wzrost zapotrzebowania na energię okresowo je wspierały.

Szczegółowe dane dotyczące sytuacji na polskim rynku węgla dostępne są w serwisie Polski Rynek Węgla - https://polskirynekwegla.pl/





