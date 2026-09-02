W Brandenburgii w Niemczech, około 30 km od polskiej granicy, doszło do próby ataku na podstację elektroenergetyczną w Turnow-Preilack, niedaleko elektrowni węglowej Jänschwalde połączonej z kopalnią węgla brunatnego. Tamtejsze media informują, że użyto samodzielnie zbudowanych ładunków wybuchowych. To nie był jedyny incydent.

W Brandenburgii w Niemczech, około 30 km od polskiej granicy, doszło do próby ataku na podstację elektroenergetyczną w Turnow-Preilack, niedaleko elektrowni węglowej Jänschwalde połączonej z kopalnią węgla brunatnego. Tamtejsze media informują, że użyto samodzielnie zbudowanych ładunków wybuchowych. To nie był jedyny incydent.

Niemieckie służby informują, że zdarzenie z 1 września nie wpłynęło na bezpieczeństwo mieszkańców i nie doszło do przerw w dostawach prądu. Nikt nie ucierpiał, a trwają dodatkowe kontrole. Śledztwo przejęło Landeskriminalamt Brandenburg.

Minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Jan Redman potwierdził, że to był akt sabotażu. Poinformował, że celem sprawców była destabilizacja sieci elektroenergetycznej i dostaw energii, co się nie udało.

Brandenburgia wyszła z tego obronną ręką - powiedział.

Elektrownia węglowa w Jaenschwalde jest największym tego typu obiektem w tym kraju związkowym. Operator prosi o zgłaszanie policji podejrzanych osób i zdarzeń.

Seria z rosyjskimi służbami w tle?

Z kolei pod Kolonią doszło do ataku na stację elektroenergetyczną należącą do operatora systemu przesyłowego Amprion. Jak informuje "Bild" incydent wpisuje się w serię zgłoszeń dotyczących infrastruktury sieci najwyższych napięć w Niemczech, w tym zdarzenia w Brandenburgii.

Amprion obsługuje 11 tys. km linii najwyższych napięć. Stacja w Bergheim leży kilkaset metrów od elektrowni węglowej RWE Niederaussem.

Wcześniej w Niemczech doszło do groźnego incydentu na lotnisku w Lipsku. Niemieckie władze oficjalnie wskazały Rosję jako odpowiedzialną za ten udaremniony atak dronowy.

W ostatnich godzinach na dworcu kolejowym w Augsburgu na południu Niemiec eksplodował nieznany obiekt. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.