To porozumienie jest symbolem górniczej walki

Porozumienie Jastrzębskie 3 września 1980 roku było trzecim, po gdańskim i szczecińskim, dokumentem podpisanym latem 1980 roku między władzą a robotnikami. Strajki na Śląsku, których efektem były ustalenia zawarte w Jastrzębiu, wpłynęły na tempo i skuteczność negocjacji prowadzonych w Gdańsku i Szczecinie. Dzisiaj uczczono tę niezwykle ważną dla kraju rocznicę.

Porozumienie Jastrzębskie 3 września 1980 roku było trzecim, po gdańskim i szczecińskim, dokumentem podpisanym latem 1980 roku między władzą a robotnikami. Strajki na Śląsku, których efektem były ustalenia zawarte w Jastrzębiu, wpłynęły na tempo i skuteczność negocjacji prowadzonych w Gdańsku i Szczecinie. Dzisiaj uczczono tę niezwykle ważną dla kraju rocznicę.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Eucharystia była modlitwą dziękczynienia za wszystkich uczestników wydarzeń sprzed 46 lat, a szczególnie za tych, którzy w imię wspólnego dobra mieli odwagę upomnieć się o godność człowieka, prawa pracownicze, sprawiedliwość społeczną i wolność. Wierni modlili się także za Ojczyznę, zgodę społeczną oraz o wierność wartościom, które stały u podstaw Sierpnia 1980 roku.

Symbol górniczej walki

Nieprzypadkowo Msza odbyła się właśnie w tym miejscu. Kościół NMP Matki Kościoła jest jednym z ważnych symboli górniczej walki o prawa pracownicze. To tutaj swoją posługę duszpasterską pełnił ks. Bernard Czernecki, duchowy opiekun strajkujących górników.

Eucharystii przewodniczył bp Adam Wodarczyk. W homilii mówił o wartości ludzkiej godności i przypomniał, że człowiek nie może być podporządkowany interesom państwa czy gospodarki.

Człowiek nie może być własnością państwa, nie może być narzędziem gospodarki, nie może być tylko siłą roboczą, numerem w statystyce czy elementem mechanizmu produkcji. Człowiek należy do Boga i właśnie dlatego posiada niezbywalną godność. To jeden z najgłębszych powodów, które objawiły się w polskim sierpniu 1980 roku” – podkreślił bp Adam Wodarczyk, cytowany przez jastrzebie.pl

W uroczystościach uczestniczyło ponad 60 pocztów sztandarowych oraz delegacje z całej Polski. Po Mszy uczestnicy złożyli kwiaty pod Pomnikiem Solidarności przy kościele, a następnie przeszli pod Pomnik Porozumienia Jastrzębskiego na placu im. Tadeusza Jedynaka przed kopalnią Zofiówka.

Nawrocki: Walnie przyczynili się do historycznego przełomu

Wśród zgromadzonych byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele województwa śląskiego oraz reprezentanci NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Dudą. W imieniu Prezydenta RP Karola Nawrockiego list odczytała minister Beata Kempa. W swoim przesłaniu Prezydent przypomniał o znaczeniu determinacji śląskich górników i pracowników zakładów pracy, którzy w 1980 roku stanęli w obronie swoich praw.



Zaangażowanie górników, ludzi twardych, odważnych, zdeterminowanych oraz strajkujących załóg innych śląskich zakładów pracy walnie przyczyniło się do historycznego przełomu, jakim były wieńczące strajki porozumienia sierpniowe: szczecińskie i gdańskie oraz sygnowane już we wrześniu Porozumienia Jastrzębskie i Dąbrowskie” – napisał Prezydent RP Karol Nawrocki

Oddali hołd górnikom

W dalszej części listu Prezydent oddał hołd wszystkim uczestnikom tamtych wydarzeń, podkreślając ich odwagę i solidarność w czasie strajku. Przypomniał również, że Porozumienie Jastrzębskie było jednym z dokumentów, które przyczyniły się do rozpoczęcia historycznych przemian w Polsce.

Głos podczas uroczystości zabrał również sygnatariusz Porozumienia Jastrzębskiego Grzegorz Stawski. Zwrócił uwagę, że warto po raz kolejny uważnie przyjrzeć się zapisom umowy społecznej z 1980 roku. Wiele zawartych w niej postulatów, jego zdaniem, nie straciło aktualności, a przykładem są choćby kwestie dotyczące czasu pracy i wolnych sobót.

Po wystąpieniach delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego. W ten sposób mieszkańcy, przedstawiciele władz, związkowcy i zaproszeni goście oddali hołd ludziom, którzy 46 lat temu pokazali, że solidarność i odwaga mogą stać się początkiem wielkich zmian.

Porozumienie Jastrzębskie, podpisane 3 września 1980 roku w ówczesnej kopalni „Manifest Lipcowy”, dzisiejszej Zofiówce, było trzecim z najważniejszych porozumień społecznych zawartych między strajkującymi a władzami komunistycznymi. Potwierdzało część ustaleń z Gdańska, a jednocześnie zawierało istotne postulaty górników. Było jednym z fundamentów przemian, które doprowadziły Polskę na drogę ku wolności.

Dla Jastrzębia-Zdroju Porozumienie Jastrzębskie pozostaje czymś więcej niż wydarzeniem z kart historii. Jest częścią tożsamości miasta i świadectwem siły ludzi pracy. Jest również przypomnieniem, że prawa, które dziś wydają się oczywiste, często były efektem odwagi tych, którzy potrafili upomnieć się o nie w imieniu swoim i kolejnych pokoleń.