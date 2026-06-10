To ostatni moment na wniosek 800 plus bez straty pieniędzy

Nowy okres świadczeniowy 800 plus rozpoczął się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2027 r. Ci, którzy zdążyli złożyć wniosek do 30 kwietnia, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy w którymś z czerwcowych terminów płatności, natomiast rodzice i opiekunowie, którzy nie zdążyli, mają czas najpóźniej do końca czerwca.

Nowy okres świadczeniowy 800 plus rozpoczął się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2027 r. Ci, którzy zdążyli złożyć wniosek do 30 kwietnia, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy w którymś z czerwcowych terminów płatności, natomiast rodzice i opiekunowie, którzy nie zdążyli, mają czas najpóźniej do końca czerwca.

Od 1 lutego br. do ZUS z całej Polski wpłynęło 4 mln wniosków o 800 plus obejmujących 5,9 mln dzieci. W województwie śląskim liczba złożonych wniosków przekroczyła już 443 tys. Dotyczą one przeszło 648 tys. dzieci.

Warto pamiętać o tym, że wnioski składane są tylko elektronicznie, a rodzice mają kilka kanałów złożenia wniosku o to świadczenie. Mogą to zrobić za pośrednictwem eZUS, aplikacji mobilnej mZUS, bankowości elektronicznej czy też portal Emp@tia.

Do 30 czerwca bez utraty świadczenia

- Jeśli ktoś jeszcze nie wysłał elektronicznie wniosku o 800 plus, lecz zrobi to do końca bieżącego miesiąca, czyli do 30 czerwca, to wypłata 800 zł na dziecko za czerwiec nie przepadnie, dostanie wyrównanie. Natomiast jeżeli wniosek trafi do ZUS po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli np. od lipca lub sierpnia i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Wniosek już złożony, kiedy wypłata?

Rodzice, którzy złożyli wniosek do 30 kwietnia, otrzymają świadczenie do 30 czerwca. W przypadku formularzy przekazanych w maju wypłata nastąpi do 31 lipca wraz z wyrównaniem od czerwca. Natomiast wnioski złożone w czerwcu zostaną rozpatrzone do końca sierpnia, a świadczenie również będzie wypłacone z wyrównaniem od czerwca.

Zmiany dla obywateli Ukrainy i innych cudzoziemców

Od 1 lutego 2026 r. obowiązują nowe zasady przyznawania świadczenia 800 plus obywatelom Ukrainy ze statusem UKR. Aby otrzymać wsparcie, rodzic lub opiekun musi być aktywny zawodowo. Dziecko, w zależności od wieku, powinno realizować obowiązek szkolny, roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek nauki w polskiej placówce edukacyjnej. Wymóg ten nie dotyczy m.in. dzieci, które nie ukończyły 6. roku życia. Zarówno osoba ubiegająca się o świadczenie, jak i dziecko muszą mieszkać w Polsce.

Od 1 czerwca 2026 r. podobne zasady dotyczące aktywności zawodowej obowiązują również cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy legalnie przebywają w Polsce oraz mają dostęp do rynku pracy. Zmiany te nie obejmują obywateli Polski ani obywateli państw UE, EFTA i Wielkiej Brytanii objętych umową wystąpienia.